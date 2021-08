Ciego, sordo y en silla de ruedas, Miguel Ángel Félix Gallardo rompe el silencio después de 32 años

Jalisco.- Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el "Jefe de Jefes" en el mundo del narcotráfico, rompió el silencio por primera vez después 32 años en prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena y otros delitos.

Ciego, sordo, en silla de ruedas y con una salud deteriorada, así apareció "El Padrino" en la primera entrevista que concede desde que fue detenido en abril de 1989, la cual otorgó a la cadena Noticias Telemundo.

Desde la prisión de Puente Grande, en Jalisco, el fundador del Cártel de Guadalajara se mostró a las cámaras como lo que es ahora: un hombre de 75 años postrado en una silla de ruedas, ciego, sordo, con una grave neumonía y un brazo fracturado, solo a la espera de la muerte.

Félix Gallardo define su estado de salud como muy delicado, pues asegura que ha perdido todo y no tiene pronóstico de vida, por lo que su familia está preparando la que será su tumba.

"Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos".

Félix Gallardo lleva 32 años tras las rejas por el asesinato de "Kiki" Camarena. Foto: Especial

El hecho de que el "Jefe de Jefes" perdió el sentido en un oído y un ojo obligó a la periodista Issa Osorio a escribirle las preguntas. Cuestionado sobre por qué decidió romper el silencio, el otrora capo más poderoso de México le respondió: "usted me está preguntando por qué le concedo una entrevista: por su lucha, por su afán de lucha".

"El Padrino" detalló que se fracturó el brazo porque no puede caminar y necesita recibir oxígeno porque tiene una neumonía grave. "Me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, me privaron de los oídos y, como ve, no puedo caminar", abundó.

En la entrevista, que saldrá a la luz completa mañana 19 de agosto, el exnarcotraficante también habla de otros temas como el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena, su relación con otros narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carillo, alias "Don Neto", e incluso menciona al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más de 28 años después de su captura, Miguel Ángel Félix Gallardo fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. La sentencia incluye un pago de indemnización por 20 millones de pesos a las familias de las víctimas asesinadas en 1985.

El "Jefe de Jefes" es el único de los fundadores del Cártel de Guadalajara que permanece tras las rejas, pues Caro Quintero fue liberado en 2013 y desde entonces se encuentra prófugo, mientras que "Don Neto" cumple prisión domiciliara desde julio de 2016 debido a su deteriorado estado de salud.

Leer más: Policía Municipal refuerza operativo en el Centro de Los Mochis ante asaltos a cuentahabientes

Félix Gallardo intentó conseguir la prisión domiciliaria en 2018, pero ésta le fue negada por el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, que consideró que sus padecimientos de salud eran normales para alguien de más de 70 años.