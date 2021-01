Cierran fosa clandestina en Los Pochotes, Sinaloa, esperan resultados

Sinaloa.- Tras más de dos días de labores en la fosa clandestina localizada a espaldas del panteón de la comunidad de Los Pochotes, en Navolato, Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio por concluidos los trabajos forenses, sin que de momento se tenga un reporte oficial de todo lo que se encontró, aunque se presume que fueron en total tres cuerpos desenterrados, los cuales estaban dentro de un automóvil.

Concluyen

Luego de estar enterados sobre el descubrimiento positivo de osamentas en un enorme pozo, los grupos de peritos forenses se trasladaron hasta Los Pochotes donde, ese mismo día jueves, con apoyo de una retroexcavadora fueron sacando fragmentos de huesos, además de piezas automotrices, pero ya con avanzado deterioro.

Los trabajos continuaron hasta el viernes y se especificó, de acuerdo a fuentes de seguridad, que fue hasta el sábado cuando se dio por culminada la búsqueda.

De manera oficial no se dieron detalles exactos de lo que ahí se encontró, y presuntamente se pudieron haber completado las tres osamentas.

Por parte del auto, del cual se presume sea un compacto, sacaron un mofle, rines, defensas, entre otros objetos.

Entre dudas

Hasta el cierre de la presente edición aún no se tenían los resultados de los estudios a los que fueron sometidos los cuerpos, alargando así el pesar de las familias que consideran que pudieran ser sus parientes. Aunque aún no está confirmado, se considera que pudieran ser las tres personas que un 2011 salieron del campo pesquero El Castillo, Navolato, rumbo a Angostura, y desde entonces no se tuvo reporte de su paradero.

Asimismo, se dejó entredicho que se pretende realizar más búsquedas de cuerpos en dicha zona.