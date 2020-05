Clausuran expendio por incumplir medidas de sana distancia en Culiacán

Culiacán.-Hace unos momentos se dió la clausura de un establecimiento de bebidas embriagantes ubicado en bulevard Emiliano Zapata y Nicolás Bravo.

Informacion proporcionada por supervisores de Alcoholes señalaron que está medida se llevó a cabo debido a que las personas no tomaron la distancia correspondiente y la por no contar con los cubre bocas obligatorios.

En el sitio se presentaron autoridades de Alcoholes y Coepriss, así como elementos de la Policía Municipal y Estatal.

Asimismo se informó que estos operativos de vigilancia se lleva a cabo en todo el estado y se estará realizando de manera peemanente.

Está clausura se mencionó es de madera temporal.

Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar ante la presencia de decenas de clientes, que no atendieron las recomendaciones sanitarias. | DEBATE

El expendio de cerveza fue clausurado por inspectores de la Dirección de Inspección y Normatividad. | DEBATE

Te puede interesar:

En 14 horas se reportan 92 contagios de Covid en Michoacán

Suben a 43 las muertes en Jalisco por beber alcohol adulterado

Matan a 8 personas en Apaseo el Alto, Guanajuato