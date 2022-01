Colectivo exige resultados contra desapariciones en Navolato, hay casi 100 mil

La activista espera ser escuchada por autoridades del municipio cañero para poner un alto a tanta violencia a la que son víctimas las personas del sexo femenino para que el Gobierno pueda atender de manera rápida estos casos, y que asimismo, existan lugares seguros para ellas, y, sobre todo, sean asistidas por personal sensible y a la vez profesional.

“Nosotras no solamente gritamos, nos quejamos y lloramos. Sabemos que esto es válido, pero también sabemos que se necesitan propuestas que lleguen a los corazones de las autoridades que tengan la voluntad de cambiar y hacer las cosas bien”, dijo Isela.

Lo más doloroso es que existan más víctimas, cuyos números pueden ampliarse, ya que considera que están doblemente desaparecidas, primero por sus victimarios y luego por el Estado, que las borra de sus cuentas y no las registra. Recalcó que son las mujeres en su mayoría quienes salen a buscar a sus desaparecidos .

Navolato, Sinaloa.- Con un récord de casi 100 mil desaparecidos, según números del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es como Isela Ramírez Jiménez, del colectivo En Busca de Nuestros Desaparecidos en Navolato , Sinaloa A. C., plantea estrategias para una rápida atención por parte de la autoridad, ya que se considera que en Navolato existen más de 13 mujeres desaparecidas , más que los números que da el Gobierno, por lo que también exigen que se combata la violencia de género y el machismo.

