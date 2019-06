Comando armado levanta a seis personas en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- La madrugada de ayer (lunes) un comando armado levantó a seis personas en Mazatlán. Vecinos de la colonia Constitución vivieron el susto de sus vidas la madrugada de ayer, a las 04:00 horas, pues un grupo armado llegó a algunos domicilios de ese asentamiento y se llevó a seis personas en contra de su voluntad.

La información proporcionada por algunos testigos señala que un grupo domicilio de la calle Montes de Oca y comenzaron armado a bordo de tres camionetas y un carro chico, uniformados con trajes camuflados llegaron a un a tirar balazos.

“Me desperté porque escuché todo ese ruido, me asomé por la ventana de la casa y vi a todos esos (sujetos).

Pensé que eran soldados, pero no había patrullas, lo único que escuché fue que uno de ellos gritó que esa no era la casa, que se habían equivocado, se fueron en las camionetas y como a cuadra y media de esta misma calle ingresaron a otro domicilio, de donde sí se llevaron a dos chavalos”, dijo un vecino.

Los testigos agregaron que en la segunda casa, de donde sacaron a dos personas, se escucharon muchos gritos, y algunos llegaron a asegurar que dejaron rastros de sangre.

Sin embargo, esto no fue verificado pues por la mañana, un familiar de los levantados llegó al domicilio y cerró con cadenas.

SIN AUTORIDAD

Después que los presuntos delincuentes privaron de la libertad a los primeros dos jóvenes, acudieron a un tercer domicilio y siguieron el mismo procedimiento que en las casas anteriores. “En esa casa se llevan un montón de jóvenes que si les pagaran para ser veladores, lo hicieran muy bien, pues no duermen en toda la noche.

Menos mal que este día no estaban, que si no, hubieran hecho una carnicería. Estos chavos no se veía que tuvieran algún problema, eran muchachos muy buenos, pero solo Dios sabe por qué hace las cosas”, dijo un residente de la colonia.

Luego de sustraer a otros dos sujetos, los armados se dirigieron a la calle Privada del Faro, y de una vivienda, que sería la cuarta, ingresaron y se llevaron a otras dos personas, para sumar seis en total.

“Estas que se llevaron son personas muy trabajadoras, una hace show y el otro es mecánico.

Ellos vivían con un sujeto que se llevaba con los cuatro que levantaron, y como no lo encontraron, pues se llevaron a estos dos inocentes. El otro morro ya se tiró a la fuga, y ahorita están pagando justos por pecadores.

Ojalá los suelten y los dejen con bien”, dijo Ramira, una mujer que vive cerca del lugar de los hechos.

Los vecinos comentaron incrédulos que nunca se había visto una acción similar, y se dijeron temerosos de que cualquiera pueda llegar y meterse a las casas de forma violenta.

“Eso sí, ni una patrulla se paró en el lugar, por más llamadas que hicimos.

Ahí se ve claro qué tan protegidos estamos: a pocos metros de la cárcel y nada de policías. Esto es muy extraño”, finalizó Ramira.