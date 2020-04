Combaten incendio en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Desde hace más de 12 horas, los bomberos de Ciudad Juárez, Chihuahua, combaten un incendio en un predio de captación de relleno sanitario.



El siniestro inició aproximadamente a las 23:30 horas, tiempo local, y continuaba hasta este mediodía.

Efrén Matamoros, director de Protección Civil, informó que la conflagración está controlada, pero se prevé que las labores concluyan en varias horas más.



Los integrantes del Departamento de Bomberos acudieron a sofocar las llamas antes de la medianoche tras reportarse el hecho al número de emergencia 911.



Matamoros explicó que el siniestro se registró en un predio de captación de relleno de basura, por lo que en un inicio sólo fueron enviadas tres unidades, pero luego se requirió de más apoyo.



El funcionario señaló que actualmente se realizan maniobras para extinguir el incendio, ya que debido al espesor en el talud, se dificulta la situación y se requiere de mayor agua, además de que es difícil sofocar basura y plástico.

Te puede interesar

Controlan incendio en predio de Valle Cañaveral en Los Mochis

Chocan dos automóviles en colonia La Cuchilla, Los Mochis

Daños leves deja un choque en el Centro



Mencionó que para controlar el fuego fue necesario la presencia de 25 elementos de las distintas Estaciones de Bomberos.



En este servicio participan la máquina 14 y la cisterna 24 asignadas a la Estación No. 5; la máquina 04 asignada a la Estación No. 6; la cisterna 21, asignada a la Estación No. 8; y la motobomba 6 de la Estación Central de Bomberos.



Por lo pronto, indicó Matamoros, los elementos continuarán en el lugar hasta que sean extinguidos todos los rescoldos.