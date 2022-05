Comienzan el internamiento de consumidores de fentanilo en Sinaloa

César Valdez destacó que no existe una supervisión de calidad en la producción de las pastillas de fentanilo, lo que puede provocar una sobredosis de manera instantánea.

El jefe del Departamento de Supervisión de los Centros de Rehabilitación consideró que no hay muchas diferencias entre en fentanilo y el ‘cristal’, pero sí dejó en claro que ambos son muy adictivos, pero el primero, su consumo puede llegar a ser mortal, de un momento a otro.

César Valdez comentó, además, que a diferencia de lo que reportan las autoridades de seguridad pública, en cuestión de decomisos por fentanilo, aún la situación no es tan alarmante en quienes ingresan a los centros de rehabilitación por consumo de esta droga y que durante el primer trimestre de este año, ocho personas están bajo internamiento , cuatro de ellos, al ser, la causa que los obligó a pedir ayuda.

Hugo César Valdez, quien está a cargo de la supervisión de dichos establecimientos a nivel estado, dijo que aunque no sean alarmantes los ingresos , consideró que ya comienzan a estar más atentos por su probable aumento en casos como ocurrió con el ‘cristal’.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.