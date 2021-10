Comparece Mónica Ramírez, acusada de desvío de recursos, ante Ministerio Público por caso Conacyt

México.- Este viernes, 8 de octubre, compareció ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) María Mónica Ramírez Bernal, una de las 31 personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) de delito de delincuencia organizada y desvío de recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Hace un par de semanas se hizo de conocimiento público la solicitud de parte del órgano autónomo encabezado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero al Poder Judicial para que fueran libradas ordenes de aprehensión contra científicos y académicos del Conacyt, acusados de diversos ilícitos.

Acompañada de su abogado, la licenciada en Matemáticas Aplicadas permaneció más de dos horas en el Ministerio Público Federal, el cual le informó sobre la investigación que hay en contra suya y de otros colegas por el caso de los 244 millones de pesos que el Consejo entregó entre 2013 y 2017 a petición del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

Al abandonar las instalaciones, María Mónica Ramírez Bernal no dio ninguna declaración a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar esperando su salida.

De acuerdo con autoridades de la federación, el ex director de Planeación, Evaluación y Seguimiento del Conacyt, Rafael Pando Cerón, no acudió ante el Ministerio Público debido a que se le mandó una notificación diferente, de ahí que no será sino hasta la semana próxima cuando se presente.

El día de ayer, jueves 7 de octubre, comparecieron Julia Tagüeña, ex coordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, y José Franco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los cuales se habrían reservado su derecho a declarar.

El pasado miércoles, 6 de octubre, se presentaron ante el Ministerio Patricia Zúñiga, la fundadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y ex secretaria del Conacyt, y Gabriela Dutrénit, ex coordinadora del FCCyT