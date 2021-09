Con 1,783 desaparecidos en Mazatlán, conmemoran Día Internacional de Personas Desaparecidas

Sinaloa.- Con motivo del pasado día 30 de agosto que se conmemora el Día Internacional de Personas Desaparecidas, el grupo de rastreadoras locales de Mazatlán, Sinaloa, “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” ofrecieron una misa en memoria de sus seres queridos que se encuentran en esta situación.

Irma Arellanes, representante de este colectivo mencionó que en cuatro años que tiene formada esta agrupación han logrado localizar aproximadamente 145 restos óseos y cuerpos en fosas clandestinas a lo largo y ancho del municipio de Mazatlán y en el sur del estado de Sinaloa, la cuál está conformada actualmente por 50 personas activas, de un total de unas 75 personas.

“En cuatro años de conformado este grupo hemos localizado 145 restos óseos en fosas clandestinas, pero como se atravesó lo de la pandemia no podemos ir muchas personas a búsqueda, estamos conformadas por unas 50 personas activas de un total de unas 75, ya que se únen, se localizan a sus familiares y luego se van”, mencionó Arellanes.

Este grupo de madres de familia, esposas, hermanas e hijas de personas privadas de su libertad de manera ilegal piden más apoyo por parte de las autoridades tanto locales como estatales para poder salir a búsqueda de sus seres queridos, además de herramientas para realizar esta labor que no debería de estar ocurriendo tanto con jóvenes, mujeres y adultos que día a día ya no regresan a sus hogares o son sacados a la fuerza por hombres armados y ya no saben de su paradero.

Colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” | Foto: Víctor Torres/ Debate

“Desafortunadamente hay muchos cuerpos que han ido a parar a las fosas comunes ya que se han localizado restos desde hace casi cuatro años, de aproximadamente del 2017, 2018, 2019 y muchas de las mamás no acuden a verificar si ya llegaron sus pruebas de ADN y pues los cuerpos van a esos lugares, en lugar de andar buscando rivalidades, deben de ir a la Fiscalía para evitar que estos cuerpos que ya tienen años,se vayan a la fosa común ya que como ya son restos viejos que ya no tienen ni olor, que acudan para que los identifiquen mediante las pruebas de genética.

Al final de la misa oficiada por el párroco Adan Pasos Sánchez, las madres de familia, hijas, nietas y demás familiares que integran este colectivo de búsqueda soltaron algunos globos al cielo con mensajes recordando a su ser querido.

Leer más: ¡Atención! 8 personas de Culiacán viajaban en el autobús que chocó y dejó 16 muertos en Sonora

Actualmente se tiene la cifra según la página https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/ de que en Mazatlán han desaparecido 1783 personas, siendo 1044 las no localizadas y un total de 739 localizadas. Del total de personas desaparecidas actualmente son 1365 hombres y 418 mujeres.