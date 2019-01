Con arma blanca hieren a enfermera del hospital general de Escuinapa

Escuinapa.- Una enfermera fue herida con arma blanca en el interior del hospital general, el responsable logró huir del nosocomio y evadir a las autoridades policíacas.

Información proporcionada por la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal la agresión en contra de la enfermera de 29 años de edad, se registró a las 18:30 horas de este miércoles en el interior del hospital general.

Las primeras investigaciones es que esta agresión pudo ser de carácter pasional, ya que el agresor ingresó hasta la sala de toco en cirugía, en donde se encontraba la afectada, para efectuar la agresión física con un arma blanca.

Foto: El Debate

La herida que recibió la enfermera no puso en riesgo su vida, ya que el arma blanca no penetró a profundidad, solo paso dos capas de la piel y no daño algún órgano.

Sergio Crespo Hernández, director del hospital general de Escuinapa se dijo preocupado por lo sucedido en contra de la enfermera, ya que es la primera vez en la historia que se registra una agresión de este tipo en contra del personal de esta institución de salud.

"Es lamentable este tipo de agresiones en contra de nuestro personal, ya que en éste hospital trabajamos para ayudar a la población que lo necesita, lo que pedimos es respeto para seguir brindando nuestro trabajo que es el salvar vidas", expresó Crespo Hernández.

Informó que se tendrá una reunión con todo el personal del hospital para extremar las medidas de seguridad, así como acciones de restricción por parte de la seguridad privada que se encarga de resguardar el nosocomio.

Crespo Hernández dijo que ya sostuvo un acercamiento con la dirección de Seguridad Pública para que les apoye con mayores rondines de vigilancia.