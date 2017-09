Con cinta canela lo amarraron para poder ejecutarlo

Culiacán, Sinaloa.- De nueva cuenta le quitaron la vida a un hombre en la zona de yonques, ubicada para la zona sur de la ciudad.

La víctima estaba a pocos metros de donde apenas el pasado 17 de agosto le quitaron la vida a dos jóvenes, pero hasta la tarde de ayer no se estableció si esto era mera coincidencia.

Ayer, el reporte de que había una persona sin vida tirada por una brecha, a una distancia aproximada de 150 metros de la carretera México 15, fue realizado a las 7:00 horas, pero debido a que la información de la denuncia no fue precisa el cadáver se localizó alrededor de la 9:30 horas. Lo encontraron cerca de un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Estaba con la cabeza hacia el monte y de lejos solo se le veían los pies.

Características: Datos proporcionados en el lugar indicaron que la víctima se trataba de un hombre no mayor a los 35 años, era de tez morena clara, cabello café, vestía una playera blanca, un short tipo playero azul o lila y guaraches de baqueta color café.

El cadáver presentaba heridas de bala en la cabeza y la sangre le cubría el rostro. Todo indica que fue asesinado en el lugar de los hechos, ya que en el lugar encontraron un casquillo de arma 45 milímetros.

Estaba amarrado: A la víctima la asesinaron cuando estaba tirada en el piso, amarrada de los pies, ya que en los tobillos se le apreciaba una especie de toalla color blanca y arriba de la misma le pusieron cinta canela.

También al parecer tenía encintadas las manos, pero al caer se le desamarraron y parte de la cinta quedó pegada a su espalda.

Por el estado de rigidez que presentaba el cuerpo, todo indicaba que fue asesinado durante la madrugada.

Peritos en la escena del crimen. Foto: EL DEBATE

En el lugar, además del casquillo, lo que se podía apreciar cerca del cuerpo fueron las llantas de la unidad motriz en la cual lo trasladaron al sitio.

No tenía tatuajes visibles y tampoco portaba credencial, por lo que quedó en calidad de desconocido.

Al ser una zona despoblada, este sitio se presta para que se cometan todo tipo de crímenes, toda vez que no hay servicio de energía eléctrica, además de que no hay domicilios cerca, los negocios están muy lejos unos de otros y es difícil que alguien escuche algo.

MISMO MODUS OPERANDI

Dos jóvenes asesinados en semanas pasadas: Alrededor de 100 metros de donde ayer encontraron el cuerpo, dos hombres fueron asesinados durante la madrugada del pasado 17 de agosto.

En aquella ocasión, cuando se descubrieron los cuerpos, caía una copiosa lluvia, por lo que las evidencias del crimen fueron borradas. Se desconoce por qué se eligió este lugar para asesinarlos.