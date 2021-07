Con corridos y un fuerte operativo policíaco dieron el último adiós a Amado Carrillo, El Señor de los Cielos

México.- Han pasado 24 años y 9 días desde que se llevó a cabo el funeral de Amado Carrillo Fuentes, el narcotraficante conocido como El Señor de los Cielos, en un panteón del estado de Sinaloa, México.

Fue el 4 de julio cuando Amado Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, falleció en la mesa quirúrgica donde con éxito le habían hecho el cambio de rostro en Ciudad de México.

Amado Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez fue apodado El Señor de los Cielos debido a al procedimiento que utilizaba para traficar, pues con avionetas movía la droga de Colombia a México y de ahí a Estados Unidos.

Tras registrarse la muerte, la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) llevó a cabo diversos estudios con el fin de confirmar la identidad del cadáver que habían recogido de la clínica en Ciudad de México.

No obstante, pese a que la PGR no confirmaba la identidad del jefe del Cártel de Juárez, Aurora, una de las hermanas del capo reprochaba que la PGR no entregara el cuerpo para darle sepultura.

Avión en el que llegaron los restos de Amado Carillo, El Señor de los Cielos.

Posteriormente, el 10 de julio a las 21:42 horas llegaba al aeropuerto de Culiacán un avión que había despegado desde Ciudad de México, donde transportaban los restos del narcotraficante Amado Carrillo.

Casi una hora después del arribo, el cuerpo ya se encontraba en las inmediaciones de la Finca Santa Aurora, en el Guamuchilito, una pequeña comunidad urbano-rural ubicado en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa.

Quienes ofrecieron el servicio funerario no dudaron en seguir las indicaciones de las autoridades y de la propia familia del jefe del Cártel Juárez, pues ingresaron al panteón de dicha comunidad de manera sigilosa, por una entrada secundaria, pues decenas de periodistas, fotógrafos, camarógrafos y vecinos del lugar se encontraban en la entrada principal.

Periodistas afuera del panteón donde se llevaba a cabo el funeral de Amado Carrillo

Minutos después de que el cadáver fuera introducido, llegó Aurora Fuentes y el resto de familiares, quienes presuntamente acompañaron el cuerpo de Amado Carrillo Fuentes hasta Culiacán.

Debate narra que durante el funeral, en dicho panteón de Sinaloa, las autoridades no permitieron que ingresaran los representantes de medios de comunicación. No obstante, en la entrada del panteón se vio llegar la entrada de múltiples vehículos, así como de personas que ingresaban a pie tras recibir el visto bueno de los guardias.

Por su parte, EFE señala que al Señor de los Cielos le dieron el adiós con el canto de múltiples narcocorridos, los cuales hablaban del finado y sus hazañas en el mundo criminal. Además, dicho medio afirma que el funeral estuvo vigilado por un fuerte operativo policíaco y militar, ya que incluso señalaron ver un helicóptero de las Fuerzas Armadas.

"La Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano pusieron en marcha una operación policial con más de cien agentes desplegados en el camino que conduce a El Guamuchilito y que causó inquietud y malestar entre los pobladores", señala EFE.

Finalmente, los restos de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos fue incinerado en la funeraria municipal de Navolato, Sinaloa, donde periodistas fueron amenazados para que no sacaran fotografías del cuerpo.