Con cuerno de chivo acribillaron a Andry en la ciudad de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con disparos de AK-47 fue ejecutado un joven ayer en la tarde cuando se encontraba afuera de un domicilio en el fraccionamiento Acueducto 1, en el sector La Conquista.

El occiso, identificado como Andry N., de 28 años de edad, quedó bocarriba sobre la banqueta, donde los vecinos lo taparon con un edredón gris para que no quedara a la vista de las personas que salían de sus viviendas.

El reporte

A las 14:20 horas se recibía el reporte al número de emergencias que alertaba a los radioperadores que por la avenida Acueducto Salto de Agua, casi esquina con el bulevar Universo, había ocurrido un atentado a balazos, donde una persona había quedado herida de gravedad.

Agentes de la Policía Municipal que patrullaban la zona tuvieron conocimiento de la denuncia, y de inmediato se dirigieron a la dirección mencionada para constatar los hechos, donde al arribar al sitio confirmaron la veracidad del reporte al encontrar tendido sobre la banqueta y tapado con un edredón gris a un joven de aproximadamente 25 años, de complexión delgada y tez blanca.

Al menos quince casquillos fueron localizados en el lugar del asesinato. Foto: El Debate

La zona fue acordonada por los efectivos, que al mismo tiempo pidieron el apoyo del personal forense de la Fiscalía. Paramédicos de Cruz Roja también llegaron al sitio e ingresaron al perímetro para revisar al infortunado, pero solo pudieron reafirmar que ya estaba sin vida a consecuencia de los proyectiles de grueso calibre que dieron en su humanidad.

Según la información, el joven estaba en el patio delantero de la vivienda, cuando fue sorprendido por hombres desconocidos que le dispararon a corta distancia. También surgió la versión de que en la casa donde fue la fatal agresión vive una señora adulta que presuntamente le daba asilo al ahora fallecido, pero las autoridades se encargarían de validar esa información que se dio de manera extraoficial.

Forense fotografía la escena del crimen. Foto: El Debate

Diligencias

Casi media hora después llegaron los investigadores del grupo Águila encargados de homicidios para iniciar los trabajos de campo, quienes al ingresar a la escena del crimen acompañados con peritos tomaron fotografías de todo el entorno, y prosiguieron con la revisión del cadáver, donde se pudo especificar que el fallecido recibió por lo menos seis impactos de bala, los cuales dieron en cara, tórax y manos.

Los especialistas forenses iniciaron la búsqueda de evidencias, donde se lograron asegurar como evidencia quince casquillo percutidos de “cuerno de chivo” que quedaron en medio de la calle.

Los vecinos empezaron a salir de sus casas sorprendidos de lo que había pasado. Además, los familiares empezaron a llegar y se lamentaban al ver a su ser querido tirado y rodeado de hombres y mujeres de bata blanca.

Una vez que concluyó el peritaje, un agente del Ministerio Público pidió trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para la autopsia y los trámites de ley correspondientes.

De quienes perpetraron el asesinato no se dieron datos debido a que los habitantes del asentamiento no lograron ver nada, porque lo único que pensaron fue refugiarse para no resultar víctimas de una bala perdida.