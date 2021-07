¡Con las manos en la masa! Detienen a militares que asaltaron una tienda de Tijuana

Baja California.- Se ha confirmado la detención y juició en contra de tres militares por el asalto contra una tienda en Tijuana, Baja California. Dos de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron expuesto en video mientras robaban dinero y objetos de una tienda.

En días recientes se difundio un video donde se observaba a dos militares, utilizando el uniforme oficial y con sus respectivas armas largas, ingresar a una tienda de abarrotes en la ciudad de Tijuana.

Leer más: El Mayo Zambada fue detenido y liberado tras pagar 10 mdd

Una vez dentro robaron dinero de la caja registradora y tomaron objetos de valor que se encontraron durante la revisión que hacían del interior de la tienda.

Por su parte, La Jornada confirmó que un sargento, un cabo y un soldado fueron detenidos y serán someticos a un proceso marcial en la Segunda Zona Militar, es decir, en Baja California.

Pese a que el sargento no es observado en el video que se viralizó en redes sociales, fue detenido y será procesado debido a qué es su responsabilidad las condutas de ambos elementos de la Sedena.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó qué no habrá impunidad en este caso, pues los detenidos no solo violaron el Código de Conducta de las Fuerzas Armadas, sí no que también mancharon el nombre de la institución.

Leer más: Hallan familia de Aguascalientes descuartizada en Zacatecas

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California no ha difundido información oficial en sus redes sociales, pues al tratarse de militares en funciones, será la misma corporación de seguridad federal quién se hará cargo de enjuiciar y en su caso, sancionar a los responsables.