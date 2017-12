Con lujo de violencia entran al domicilio y los secuestran

Mazatlán, Sinaloa.- La medianoche fue de espanto para los vecinos del fraccionamiento Monte Verde dado que el ruido de las ráfagas interrumpió su sueño y estas fueron acompañantes del levantamiento de cuatro hombres al interior de un domicilio.

Se ha reportado de manera extraoficial la privación de la libertad de cuatro hombres en el fraccionamiento Monte Verde, donde según los vecinos, un grupo armado quitó las protecciones del lugar y con lujo de violencia sacaron a su víctima del interior. Posteriormente, lanzaron ráfagas antes de retirarse del lugar.

Hay seguridad en el lugar. Foto: Alfredo Juárez

Los vecinos aseguran que dos de los sujetos fueron llevados sin vida.

Se dio a conocer que el lugar de los hechos, a donde arribaron seis vehículos de los que bajaron los hombres armados, está localizado entre las calles Antigua y Cuba.

Los hechos sucedieron en el fraccionamiento Monte Verde. Foto: Alfredo Juárez

Para los secuestradores fue poco la cuestión de que se tratara de un fraccionamiento privado e incluso que hubiera protecciones en el domicilio.

Segunda versión

Otros vecinos del lugar señalan que en el domicilio habitaba una pareja y sólo un hombre fue privado de la libertad. Las autoridades aún no informan con exactitud lo que sucedió en el lugar. Seguiremos informando.

Con lujo de violencia entran a su casa y los secuestran. Foto: Alfredo Juárez

En Copala se respira el miedo

Cerca de 70 familias salieron huyendo de Copala debido a amenazas de un grupo armado que ejecutó y asaltó a un ganadero de la región. Aunque existe vigilancia policial, los habitantes dijeron no sentirse tranquilos y se desplazaron a Mazatlán, Villa Unión y Concordia.

Salen huyendo

José N fue ejecutado hace 22 días en el trayecto que va de Copala a Pánuco cuando acudía a su rancho a darle de comer a su ganado.

Después de ser despojado de sus bienes, los maleantes comenzaron desde entonces a hablar a los contactos del occiso para amenazarlos de muerte si no salían de Copala, lo que obligó a las familias a desplazarse por miedo.

Si acaso, solo existen 10 familias viviendo en la comunidad, lo que dejó muchas casas solas y a Copala como una población “fantasma” e insegura, denunciaron habitantes que pidieron guardar el anonimato.

Pobladores abandonan sus hogares por amenazas. Foto: El Debate

Acusan contubernio.

A la vez dijeron sentirse desesperados por la falta de tranquilidad ya que desean volver a sus hogares, y aunque hay vigilancia en la comunidad, no es la suficiente para detener el problema de violencia que aqueja a Copala.

“Hemos visto policías incluso con malandrines en la comunidad, los denunciamos, los agarran y al poco tiempo los sueltan, y eso es un peligro para nosotros porque hay una colusión de autoridades con el crimen organizado que no se puede parar. No hay seguridad ni tranquilidad, en los pueblos, no se pude vivir en paz, tenemos miedo”, dijo uno de los pobladores.

Los afectados esperan que las autoridades encuentren la manera de resolver la situación para que puedan volver a sus casas ya que temen sufrir la misma suerte que el ejidatario.