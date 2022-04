Con más de mil elementos, la SSPyTM de Culiacán cuidará a vacacionistas en Semana Santa

Mientras en Sinaloa se mantenga cero restricciones en medidas de covid-19 por estar en semáforo epidemiológico color verde, el jefe de la Policía Municipal dejó en claro que no habrá un límite de personas que ingresen a las playas, pero solo se permitirá un 70 por ciento de visitantes en zonas como balnearios.

Mauricio García informó que, ante cualquier eventualidad en la que esté en riesgo la integridad o los bienes de las personas, tanto en la ciudad, en los caminos o en los centros de recreo y balnearios, la ciudadanía debe comunicarse al teléfono de emergencias 911, y exhortó a la población a respetar las reglas de sana convivencia, cuidarse, cuidar a su familia y, sobre todo, a los menores de edad, a quienes no deben de perder de vista.

Por otra parte, mandó un mensaje a todos los amantes de los vehículos todoterreno conocidos como raizer, ya que advirtió que, en las playas del municipio, no se permitirán cuatrimotos o raizers , ni tampoco que los visitantes, intenten ingresar con artículos de cristal que pudiesen quedar enterrados en la arena y causar algún accidente.

Uno de los puntos que consideró que se pondrá más atención, es en los retenes antialcohol, con cinco puntos, y en que los conductores no excedan el límite de velocidad, así como que porten el cinturón de seguridad en los vehículos.

