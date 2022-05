Con operativo buscan disminuir los accidentes de motos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Ante los constantes accidentes de motocicleta ocurridos recientemente en Higuera de Zaragoza y la Villa de Ahome, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome reactivaron los operativos en esas sindicaturas para sancionar a los conductores de las ligeras unidades que circulen a velocidad mayor a la permitida, y a quienes no porten el casco de seguridad.

El pasado fin de semana se suscitaron varios accidentes de motociclistas en comunidades y las cabeceras de las mencionadas sindicaturas, en los cuales resultaron lesionados algunos jóvenes, menores de edad, y un adulto mayor.

Filtros de revisión

Los elementos policiacos y de Tránsito Municipal instalaron algunos puntos de observación para detectar a los motociclistas que no portaban su casco de seguridad, además de checar que en las ligeras unidades no viajaran más de dos personas. En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome informaron que en el operativo también se revisa que los conductores tengan los documentos de regla de sus motocicleta, y que estas porten la placa de circulación.

Recogen motocicletas

En el operativo implementado en las sindicaturas de Higuera de Zaragoza y Villa de Ahome, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recogieron motocicletas que no portaban placa de circulación, y en otros casos porque los conductores no traían el casco de seguridad, que es obligatorio.

Con el operativo se busca prevenir accidentes que pudieran tener como saldo personas lesionadas o fallecidas.

Esto a raíz del número elevado que se tiene de accidentes de motocicletas, con saldos trágicos en el municipio de Ahome, sobre todo en comunidades de la zona rural.

Revisiones en la ciudad de Los Mochis

En el casco urbano los elementos de la Policía Preventiva y de Tránsito realizan también las mismas acciones en cada uno de sus cuadrantes, durante su trabajo diario.

En la ciudad no realizan filtros de revisión, pero en sus recorridos los agentes policiacos y viales interceptan a las motocicletas que no porten placa o en casos donde se observa que el conductor no trae puesto el casco de seguridad.

Te recomendamos leer:

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome informaron que el operativo contra motociclistas será permanente para que los conductores circulen con todas las medidas de seguridad.