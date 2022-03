Condena gobernador de Querétaro violencia en partido Gallos vs Atlas

Querétaro.- El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó los actos violentos registrados la tarde de este sábado en el Estadio Corregidora, durante el partido Gallos vs Atlas.

Las barras de aficionados comenzaron una pelea en la zona de las gradas, lo que provocó que las familias asistentes invadieran la zona de juego intentando huir de la trifulca.

"Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. "He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad", tuiteó el Mandatario estatal.

Además, el panista afirmó que se reunirá con integrantes de Seguridad Pública para esclarecer lo ocurrido en el centro deportivo, donde se reportan heridos de gravedad.

En redes sociales circulan videos captados por asistentes en los que se observa a personas inmóviles en el suelo, mientras que a su alrededor aficionados se golpean entre sí con objetos como sillas y rejas.

Tras la trifulca, elementos de emergencia arribaron al lugar para atender a las personas que resultaron lesionadas. Las autoridades no han brindado información oficial al respecto.

El encuentro entre Gallos Blancos y el conjunto del Atlas se vio paralizado luego de una pelea entre aficionados de ambos equipos. Las familias asistentes invadieron la cancha del Corregidora buscando huir de la pelea.

22 heridos y sin muertos, por el momento: Protección Civil tras partido Querétaro vs Atlas

Protección Civil confirmó 22 heridos y ningún muerto tras partido Querétaro vs Atlas, a través de sus redes sociales, varias horas después de que se registró la pelea campal y el linchamiento de aficionados.

"Derivado de los hechos registrados la tarde de este sábado en el estadio Corregidora, la CEPC informa que hasta el momento no se tiene reporte de personas fallecidas, 22 personas lesionadas, 9 de ellos trasladados al Hospital General y de estos, dos de ellos de gravedad", informó Protección Civil de Querétaro a través de redes sociales.

El resto se encuentran estables. Cabe señalar que todos los lesionados son masculinos, y hasta este momento se tiene confirmado que cuatro son provenientes del estado de Jalisco", confirmó Protección de Querétaro tras el partido Gallos vs Atlas.

De forma que aún no se cuenta con una cifra oficial sobre personas muertas, aunque ya se confirmó que al menos dos hombres están hospitalizados de gravedad en Querétaro tras el partido.

Que vergüenza, es primitivo, indignante: Futbolistas y políticos contra violencia en partido Querétaro vs Atlas

"Lamento profundamente lo acontecido en mi Ciudad de Querétaro. Mis condolencias y un abrazo para las familias de las víctimas. Se debe investigar y sancionar a los responsables. México no puede seguir así. Urge detener la violencia. Un evento familiar no puede terminar así", tuiteó Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La culpa la tenemos todos porque no decimos nada cuando pensamos que no somos los indicados. No somos capaces de quitar un grito en el estadio cuando ya nos lo han pedido de todas las formas. Hasta risa nos da cuando lo hacemos. Desde ahí estamos mal", opinó Jared Borgetti.

"Infame lo de Querétaro y nome vengan con que es un reflejo del país. El futbol, el deporte jamás debe originar violencia… Sigo sin entender a aquellos que van a un estadio a pelearse…

Me parece primitivo e indignante… ¿De dónde sale tanta violencia? Las imágenes que nos llegan desde La Corregidora son estremecedoras y dramáticas. No puede ser. ¿De donde sale tanta rabia e ira? El juego de futbol no es la respuesta…", tuiteó en diferentes publicaciones David Faitelson.

"Mayo de 1985. Ocho muertos por asfixia en el túnel 29 del estadio de Ciudad Universitaria. Se consideró la peor tragedia en la historia del fútbol mexicano, hasta que en el Corregidora vino este estallido de bestialidad y barbarie. La violencia, en todos los rincones de México", tuiteó Héctor de Mauleón.

"Lamento mucho el terrible y trágico acontecimiento en el estadio #Corregidora en Querétaro. Soy de San Juan del Río. El fútbol es un deporte que une familias. La seguridad es responsabilidad de todas y todos. La vida de las personas deben estar por encima del negocio", opinó Santiago Nieto.

"Me parece increíble que la jornada del fútbol mexicano se esté jugando como si nada después de lo que pasó en Querétaro. Increíble", tuiteo León Krauze.

"Lamentable lo que está sucediendo en Queretaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi país", comentó Rafa Márquez.

"La violencia nos está rebasando. Lo ocurrido en el estadio Corregidora es una tragedia inaceptable, la condena se queda corta sino se castiga a los responsables. Otra noche triste para este país", tuiteó Carlos Loret de Mola.

"Qué triste lo de Querétaro. Qué aberrante es la violencia y lo enojados que estamos. Pinche todo", tuiteó Chumel Torres sobre el linchamiento en el partido Querétaro vs Atlas.

Con información de Reforma.