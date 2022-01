Condenan a 50 años de prisión al beisbolista Sergio Mitre por el feminicidio de una niña

Coahuila.- El exbeibolista Sergio Mitre fue sentenciado a cincuenta años de prisión por el delito de feminicidio en contra de la niña Inés de un año y diez meses de edad, además deberá pagar un millón 379 mil 500 pesos y tendrá que dar una disculpa pública, la defensa del ex pitcher dio a conocer que apelará la resolución.

La sentencia contra Sergio Mitre se dio a conocer durante la noche de este jueves, 20 de enero, luego de que un día antes el Tribunal de Juicio Oral en Saltillo lo declarara culpable del feminicidio de la niña Inés, quien murió en julio del 2020.

El abogado de Sergio Mitre apelará la sentencia, ya que presuntamente no existen pruebas que demuestren que él mató a la niña, además de que el exbeisbolista dio a conocer al medio Proceso que él no es pareja de la madre de la menor, si no que le estaba ayudando con un lugar donde quedarse, porque el padre de la menor la corrió de casa.

De acuerdo al Ministerio Público y del Tribunal de Saltillo, el beisbolista golpeó a la menor ocasionándole un desangramiento interno que le provocó la muerte el pasado 12 de julio del 2020.

El día del fallecimiento de la niña Inés, la menor fue llevada al Hospital del Niño para que fuera atendida ya que tenía vómitos seguidos, lamentablemente perdió la vida horas después, tras eso Sergio Mitre y la madre fueron detenidos, ella fue absuelta del delito de filicidio el 08 de octubre del 2021.

