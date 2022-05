Conductor denuncia una presunta extorsión en el Alcoholímetro en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Un paseo al puerto de Topolobampo le salió muy caro a un conductor al momento de llegar al operativo Alcoholímetro que estaba en la carretera Los Mochis-Topolobampo, a la altura del fraccionamiento Privanzas, en Los Mochis, el fin de semana.

El chofer señaló que presuntamente uno de los agentes de vialidad que estaban comisionados al operativo lo extorsionó con mil pesos para no recogerle una vagoneta Cherokee, tan solo porque no traía licencia.

Lo "atoraron"

Diego C, quien trabaja en el área de medicamentos, comentó que el sábado en la tarde salió acompañado de una dama al puerto de Topolobampo para disfrutar de la bahía y convivir sanamente.

Todo transcurrió sin novedad en el malecón y en otras zonas que recorrieron la tarde de ese día. Minutos después se regresaron a la ciudad de Los Mochis. A las 20:00 horas llegaron al operativo Alcoholímetro en las inmediaciones del fraccionamiento Privanzas. Diego C poco a poco avanzaba en el vehículo Cherokee hasta que llegó hasta donde estaban varios agentes de tránsito. Uno de ellos, que traía puesto un chaleco color anaranjado, se le acercó y le dijo que si estaba consumiendo alcohol; el joven de escasos 20 años le dijo que no, solamente había ido a un paseo a Topolobampo. El agente de tránsito al escuchar la respuesta, le pidió que le mostrara la licencia de manejo, el joven le contestó que no traía.

Mil pesos

El oficial se acercó y le dijo que era una infracción manejar sin licencia, más el costo de la grúa.

Presuntamente el joven le dijo que le aplicara la infracción y la pagaría en la semana. El uniformado insistió que era motivo para recogerle el vehículo. “Mira, te puedo ayudar”, “cuánto traes”, le dijo el oficial.

Diego C le dijo que mil pesos, y por temor de que le aseguraran la unidad le dio el dinero al tránsito. Al llegar a su domicilio, Diego C le contó a su mamá lo que le pasó y fueron a buscar al operativo para reclamarles, pero ya no estaban.

Que denuncie

El jefe de Tránsito, José Alfredo Gutiérrez Rivera, comentó que invita al afectado a poner la denuncia ante la autoridad para que se investigue el caso.