Conductor no ve reparación y se va a un pozo, pasó en Mazatlán

Mazatlán.- El conductor de un Chevrolet de la línea Aveo color arena solicitó la ayuda de las unidades de emergencia luego de que quedara varado a la mitad de un pozo de la parte de un tramo en reparación de la avenida Rafael Buelna, entre la calle Toma de Juárez del Infonavit Playas, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:00 horas.

La información recabada señala que el conductor de la unidad antes mencionada se encontraba esperando el cambio de luces de el semáforo que se encuentra en la avenida De Las Torres para posteriormente incorporarse a la avenida Rafael Buelna.

Fue una vez que se incorporó a la avenida y sin saber de los tramos en reparación que este avanzó en su vehículo y al momento de llegar a la calle Toma de Juárez el tramo se encontraba en reparación y este se fue a la brecha quedando atrapado con la mitad de el vehículo en el pozo.

Tras esta acción personas que se encontraban pasando por el lugar intentaron ayudar al conductor del vehículo pero este se negó a recibir ayuda ya que se encontraba agresivo.

Fue después de un tiempo y ver que su aseguradora no le respondía que deicidio llamar a las unidades de emergencia para que le ayudaran a sacar el Aveo de la grieta.

Al lugar llegaron socorristas de Protección Civil quienes comenzaron a realizar maniobras para sacar el carro con la ayuda de una grúa de Seguridad Pública.

Asimismo el conductor del vehículo señaló que no se dio cuenta del pozo ya que casi no había luz y se le hacía imposible mirar la calle por la oscuridad.

Asimismo personal de Tránsito Municipal fue quien se encarga de realizar el parte vial correspondiente.

No hubo personas lesionadas en el accidente además de manera no oficial se dijo que el conductor del vehículo viajaba bajo los influjos del alcohol por lo que al no estar en sus cinco sentidos no se percató de la reparación de la avenida.

Una vez que la unidad fue retirada las corporaciones de rescate y vialidad se retiraron del lugar dejando señalamientos de tránsito para los conductores.