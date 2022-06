Confirman desaparición de Noé Ornelas Sanguino, síndico municipal de Villa Jiménez, Michoacán

“Ocurrió una persecución cercana a Villa Jiménez, pero no tenemos confirmado que esté ligado al mismo tema, lo que sí es que en un punto de revisión de la Guardia Nacional no hizo alto, hubo una persecución, que costó la vida de seis personas, y dentro del vehículo encontraron armas de grueso calibre , seguramente ese fue el motivo por el que evadieron el punto de revisión”, dijo Ramírez Bedolla.

Esta desaparición no tiene relación con la persecución que se registró la noche de ayer , en donde desafortunadamente perdieron la vida seis personas, el gobernador informó que las personas relacionadas con ese hecho no pararon en el punto de revisión marcado por la Guardia Nacional porque transportaban armas .

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.