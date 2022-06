Continúan investigación sobre feminicidio de Rebeca la adulta mayor que fue asesinada a golpes en Escuinapa

Escuinapa.- El feminicidio de la señora Rebeca de 78 años de edad ha consternado a la población escuinapense, ya que su muerte fue generada a golpes en el interior de su domicilio, los vecinos se mantienen con gran temor de que este tipo de hechos se vuelva a repetir en la zona.

Según la información recabada en el lugar, el trágico homicidio se dio a conocer durante la madrugada del domingo, cuando familiares de Rebeca arribaron al domicilio que se encontraba bajo llave y al abrir la puerta localizaron en una de las recámaras el cuerpo de la mujer tirado boca abajo sobre un charco de sangre y con evidente rastros de violencia.

"Estamos consternado con la muerte de la señora Rebeca, no lo entendemos porque era una señora que no se metía en problemas con nadie, y solo se la pasaba en su casa, el porqué asesinarla con tanta azaña, matarla a golpes, no sabemos quién le pudo hacer tanto daño", expresó una de las vecinas.

Relató que la muerte de la adulta mayor se pudo haber registrado entre las 11:00 a las 2:00 de la mañana del domingo, porque fue como a las 3:00 de la mañana que el domicilio permanecía vigilado por distintas autoridades policiaca.

Comentó que al parecer se encontraron nuevas evidencias en el interior del domicilio, que servirán para esclarecer este feminicidio.

En un recorrido por el lugar se constató que una unidad de la Fiscalía permanecía en el domicilio, que aún permanecía acordonado.

Vecinos solicitaron a las autoridades mayor vigilancia, ya que temen por su seguridad, ya que la calle Occidental entre Boulevard Morelos y Francisco Villa en donde sucedió el feminicidio permanece oscuro y con poca vigilancia, por lo que temen este tipo de hechos de alto impacto se vuelvan a registrar. Aunado a los robos de los que han sido víctima en los últimos años.

El cuerpo de Rebeca hasta el mediodía de este lunes no había sido entregado a su familia, ya que las investigaciones continúa para el esclarecimiento de este feminicidio y permita la detención de la persona o personas responsables.