Continúan los accidente carreteros en Jalisco: Uno en Casimiro Castillo y otro en Santa Rosa

Al respecto, las autoridades de Jalisco han recomendado a la población no viajar en exceso de velocidad, ni bajo los influjos del alcohol u otras sustancias, así como revisar el automóvil antes de viajar en carretera estas vacaciones de Semana Santa y Pascua.

Guadalajara, Jalisco.- Se registran dos accidentes carreteros más en el temporal de vacaciones de Semana Santa y Pascua en Jalisco , uno en el municipio de Casimiro de Castillo aproximadamente a las 2:30 de la tarde y otro en Santa Rosa , aproximadamente a las 11:30 am, dejando 6 lesionados 4 de ellos trasladados a un hospital.

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.