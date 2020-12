Continúan operativos contra motociclista en Coyotitán, San Ignacio

San Ignacio.- El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Ignacio Alberto Castro Peña, indicó que cada vez son más los ciudadanos que se suman para denunciar a los motociclistas que no acatan las medidas preventivas al conducir.

El funcionario indicó que todas las llamadas han sido atendidas y que se han logrado asegurar varias unidades sobre toda a jóvenes que no portan casco, que no respetan el límite de velocidad, no cuentan con la acreditación de la unidad, o ellos mismos no portan identificaciones.

"Nosotros estamos para atender los llamados de la ciudadanía, aquí el detalle es que los motociclistas no circulan como es debido, andan a exceso de velocidad por las calles levantado polvo, con riesgo también que atropellen a alguna personas o sufran otro tipo de accidente como muchos que han sucedido eso es lo que queremos evitar" expresó el funcionario policial.

Por último dijo hacer un llamado a los padres de familia que sobre todo en este tiempo cuiden a sus hijos menores de edad, que eviten que conduzcan este tipo de unidades, pues este ha sido un año muy difícil y lo que menos quieren las autoridades es que se culmine con un saldo rojo.