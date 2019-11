Continúan operativos en La Palma Sola, Mazatlán

Mazatlán.- De nueva cuenta un grupo de patrullas de los tres niveles de gobierno se dieron cita ahora en la comunidad de La Palma Sola, perteneciente a la sindicatura de El Habal al norte del puerto.

El reporte a las autoridades llegó a las 08:30 donde supuestamente un grupo de 200 hombres armados comenzaron a quemar casas, secuestrar personas, a dispararles a quema ropa e incluso quitaron celulares a los residentes y que había más de dos personas muertas, de la comunidad antes mencionada.

Las fuerzas armadas cucando llegaron al lugar comenzaron a realizar un operativo por todo el pueblo encontrando a las personas realizando sus actividades rutinarias así como el asombro de ver tantas patrullas de la policía.

Tras esta acción los agentes de seguridad se retiraron del lugar ya que no encontraron nada en el lugar así mismo pusieron un retén en el entronque de El Habal y La Noria para revisar vehículos sospechosos.

EL DEBATE

Personal de EL DEBATE de traslado hasta el lugar donde supuestamente habían ocurrido los hechos y los residentes de La Palma Sola comentaron que no había pasado nada que esa falsa alarma hizo que los profesores de las escuelas no llegaran al lugar y no hubiera clases, negaron que habían sido víctimas de violencia por personas armadas.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Federico Rivas Valdés, informó que no se han encontrado indicios de lo reportado en la zona rural del municipio.

“A partir del momento se detonó una serie de alertas y llamadas al 911 desde ayer por la tarde y continuó hoy por la mañana, hoy 19 de noviembre, en relación con las comunidades de la Palma sola, los Zapotes, el Habal, el Quelite, han sido diferentes puntos los señalados por llamadas al 911 donde se manifiesta que se están quemando algunos domicilios y que ha habido personas ejecutadas”, expresó.

El Secretario reiteró que en los recorridos realizados por elementos de corporaciones policíacas y las Fuerzas Armadas no se han encontrado indicios de estos hechos, en los lugares señalados.

“Las operaciones que se están realizando con apoyo de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas así como otras policías locales han señalado que es falso, no hay ningún indicio, las Fuerzas Armadas se encuentran todavía en el lugar patrullando”, agregó.

Rivas Valdés, señaló que el llamado a la ciudadanía es a reportar cualquier dato que pudiera favorecer la precisión de los lugares señalados, además de invitar a la población a no dejarse llevar por rumores y a su vez abstenerse de realizar llamadas falsas a los números de emergencias, ya que esto está penado por la ley.