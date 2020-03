Convoy de hombres armados disparan a una casa en la colonia Insurgentes

Mazatlán, Sinaloa.- Cerca de las dos de la tarde un grupo de aproximadamente seis hombre armado a bordo de dos vehículos, llegaron a irrumpir la tranquilidad de un casa ubicada en la calle Segunda Chachalacas de la colonia Insurgentes.

Los vecinos comentaron que se escucharon al menos cuatro disparos y que posteriormente los agresores se fueron del lugar.

"Vinieron se bajaron y dispararon contra el Skype y después se fueron cuando este les respondió con un insultos y un machete yo creo que solo venían a asustarlo, pero el susto nos lo llevamos nosotros pues las detonaciones de la pistola nos llenó de miedo" expresó una vecina del lugar.

Antiono "N", conocido como "Skype" mencionó que el se encontraba arreglando una cama cuando escuchó ruidos afuera de su casa y al salir vio como unos hombres disparaban hacia el.

Después de esto el hombre corrió por un machete y les gritó que les arrancaría las manos si seguían molestando.

No se que traen estos ca..., los vecinos saben quienes son y ni me quieren decir, ademas yo no sé qué porque hicieron si yo no he hecho nada, esto no me asusta pero no se vale que vengan a interrumpir la tranquilidad de uno y de los vecinos, mencionó.