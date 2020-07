Crece intento de extorsión por llamada telefónica en Escuinapa, Sinaloa

Rosario.- Ciudadanos del municipio de Rosario denuncian aumento en llamadas de extorsión, aunque la mayoría de las veces estos son de ladas de otros estados, recientemente se han hecho con números locales.

Una de las personas a la que intentaron extorsionar comentó que no contesta números desconocidos, pero al ser lada del sur de Sinaloa contestó la llamada y la intentaron extorsionar.

Me dijo que era un comandante de Rosario, si me dijo el nombre pero se me olvidó; según él, de este número habían estado llamando para hacer bromas, pero eso no es verdad, entonces me acordé que en redes habían estado advirtiendo de estás llamas y colgué. Dijo la afectada.