Crimen organizado reta a la alcaldesa de Choix: Martín López Félix

Los Mochis, Sinaloa.- Los cuerpos de las dos personas asesinadas y que fueron abandonadas en una camioneta a escasos metros de la presidencia municipal de Choix, no solamente es un claro reto a las autoridades de ese municipio, sino también a la Fiscalía General de Sinaloa, señaló, Martín López Félix.

El expresidente del Colegio de Abogados "Roberto Pérez Jacobo", aseguró que claramente es un reto que mandó el crimen organizado no únicamente a la alcaldesa de Choix (Amalia Gastélum), sino también a la fiscal, el mensaje que les dejan es muy claro, debido a que dejarlo cerca de la presidencia municipal les están diciendo a lo que se va a enfrentar durante su gobierno.

"Esto además involucra a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa ya que no solamente hacen ese tipo de acciones, sino que han balanceado las cámaras de seguridad en Culiacán y los asesinatos no cesan, esto es un reto para las nuevas autoridades", subrayó.

López Félix dijo que con estos asesinatos se demuestra el desorden que hay y la falta de estrategias en contra del crimen. Las autoridades no deben de darle carpetazo a este acontecimiento, sino que deben de investigar a fondo; sería lamentable que la Fiscalía no habrá una carpeta de investigación y peor aún si no logran dar con el o los responsables.

"Lo cierto es que no habrá la detención de algún responsable, pues las autoridades en los últimos años no han dado resultados y sin ser pesimistas, las actuales no serán la excepción, los criminales seguirán imponiendo su voluntad", subrayó.

El jurista aseguró que las autoridades anteriores dejaron un desorden en materia de seguridad y lo que se está viendo obviamente es la consecuencia de lo señalado, no hay control sobre el crimen organizado, la mejor prueba es el mensaje que les acaban de dejar.

"La alcaldesa de Choix debe dar la cara y decir cuál será la estrategia que seguirán para contrarrestar los hechos criminales. Ella en campaña se comprometió a resolver los problemas de Choix y sería muy penoso que la presidenta municipal, no salga y de la cara sobre ese tema", resaltó.