Criminales hacen justicia con sus propias manos en Sinaloa: perito experto

Sinaloa.- A través de redes sociales, videos se han viralizado cuando un grupo de sujetos armados, con diversos objetos, entre ellos tablas, proporcionan severas golpizas a presuntos ladrones, llevando con esto un mensaje a todos aquellos que se dedican a lo mismo para que eviten meterse con la persona “equivocada”. Es por eso que José Amado Avilés, perito experto, nos platicó de cómo estas personas tratan de poner orden bajo violencia en Sinaloa.

¿Tortura?

José Amado Avilés Valenzuela dio a conocer que, en el caso de los grupos delincuenciales, usan como método de castigo el de tablear a sus víctimas, y que esto no es nada nuevo, sino que surgió en la Edad Media, cuando este método era empleado para que civiles confesaran algo, señalaran a personas o bien para echarse la culpa.

Agregó, por otra parte, que la expresión de tortura no la ejerce un civil, sino un servidor público, pero los casos han venido a la baja porque existen muchos candados legales y el policía no quiere meterse en problemas.

En cuanto a la violencia que se ejerce por los grupos criminales hacia personas criminales de menor rango, como son los robacarros, los que roban casas, los que roban accesorios, los que asaltan en la calle, etc., esa es una criminalidad de bajo rango, que evidentemente son delincuentes que están dispersos y no están organizados, que a veces se meten con las personas equivocadas y afectan a personas que sí están organizadas, pero tampoco, dijo, hay que olvidar que entre ellos existe una guerra de narcóticos y armas, son demasiado violentos, no solo con ellos mismos, destacó.

Desquiciados

En cuanto al factor psicológico, el especialista forense se hace la siguiente pregunta: ¿por qué se conducen así policías y criminales?, y para ello respondió que obviamente se trata de personas que carecen de empatía, que a través de su vida adquirieron trastornos de personalidad y, ya enfermos como están, les encanta abusar y eso les da la sensación de poder, que es un estimulante que los hace gozar, tan es así, que actualmente en la policía, a pesar de todos los candados que existen para evitar y prevenir la tortura, lo siguen haciendo, pues es superior a sus fuerzas.

Brutalidad

Cabe recordar que a mediados de marzo de este año, un joven, que de acuerdo a sus conocidos, solamente se dedicaba a ayudar en puestos de comida, a barrer o hacer mandados al sur de la ciudad, causó enojo social cuando criminales le mocharon una de sus manos y, no conformes, le dejaron un mensaje escrito con un fierro caliente en el rostro.