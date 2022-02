Crónica: Aquila entre “bombazos”, desplazados y falsos mesías

Aquila, Michoacán.- En Aquila, Michoacán, también hay desplazados por la violencia que han generado los enfrentamiento entre células delictivas. A diferencia de Aguililla, no se tiene un estimado del número de personas que han huido del lugar.

Clavado en la Sierra Costa de Michoacán se encuentra el municipio de Aquila, a casi dos horas del puerto de Lázaro Cárdenas. Entre palmeras y mar abierto, se avanza por la carretera con vista al mar.

Los teléfonos celulares comienzan a perder comunicación, al menos para los foráneos, pues las compañías más conocidas que brindan servicio de Internet, no llegan hasta allá, tampoco las gasolineras ni tiendas de autoservicio.

Llegando a la localidad de Huahua, se puede ver poca gente, en su mayoría mujeres y niños, a quienes se les ve caminar por calles de terracería, en las tiendas de abarrotes o cruzando la plaza, pero nunca estacionándose demasiado en algún lugar.

Al costado de la cancha, justo al lado de un terreno baldío, un inmueble abandonado resalta entre los demás con la leyenda “Base Policía Michoacán”. No hay cristales en las ventanas y sus tres cortinas comerciales se encuentran cerradas. Las marcas de bala sobre la fachada son evidentes.

“Eran grupos, como quien dice, los de 'acá' y los de allá; unos son comunitarios, como policías, y los otros de la maña. Los de la maña los atacaron una noche y así quedó (la casa)”, cuenta una joven madre.

“No se supo de ningún muerto. Pero la balacera duró horas. Nunca llegó gobierno, nunca llegó nada”, continúa su historia como si le hubiese dejado de sorprender la violencia que se vive en su comunidad.

Aquila entre “bombazos”, desplazados y un miedo silencioso

Según datos periodísticos, en la zona hay una lucha de territorios entre los Cárteles Unidos, también llamados comunitarios, e integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), estos últimos han intentado ingresar a la zona y han sido replegados por los primeros.

“Los que están aquí roban mucho, ellos no son de aquí, pero pelean el pueblo”, dice la mujer.

A decir de la señora Lucina, una pobladora desplazada, los comunitarios llegaron como mesías a Huahua, prometiendo seguridad a los habitantes, pero terminaron por robar casas, madera y minerales de la región.

“Se han apropiado de ranchos por las minas con hierro”, dice.

A dos años de su partida, asegura haber intentando volver a donde fuera su hogar, pero integrantes de las células delictivas han terminado por incendiar lo último que quedaba dentro.

Hace días que comenzaron de nuevo a sonar los “bombazos” durante la noche en la Sierra. Por la mañana, algunos habitantes se preguntan entre murmullos -¿los escuchaste? Es evidente el temor silencioso, pues saben, de acuerdo a su experiencia, que nadie irá a salvarlos.

“Nos sacamos buenos sustos cuando ‘ellos’ se enfrentan. Como ayer estuvieron tirando bombazos. Ya tenían mucho que no se escuchaba, desde diciembre”, cuenta doña Modesta desde su casa en Huahua.

La madre de familia repasa la vez que tuvo que huir en 2020 con su familia cuando algo similar pasó.

“Mucha gente se fue y hay muchos que no han vuelto. Mataron a dos muchachos y mucha gente se salió porque no sabían de donde salían las broncas. Del miedo también nos fuimos nosotros como 15 días”.

“Entraban camionetas en friega. Se tiraban balazos, así no podíamos ni dormir. A veces venía la policía, pero yo digo que estaban con ellos; nunca nos preguntaron nada, ni nos dijeron qué hacer”.

Mientras se escucha el tercer “bombazo” del día, la mujer prepara la comida para su hija, la más pequeña, quien no ha regresado a clases presenciales, pese a lo ordenado por el Gobierno de Michoacán, pues, según Modesta, los padres de familia han acordado no llevar a sus hijos a las aulas por miedo.

“En Huahua no hay clases presenciales por lo mismo. Los niños no tienen salón y están nomas así, sin techo. Antes les prestaban el de la secundaria, pero ya no. Así que en la reunión del lunes dijimos que nosotros no nos queremos arriesgar a que nuestros hijos les vaya a pasar algo”.

Hasta la última semana de febrero del presente año, las tropas de las fuerzas armadas federales y estatales se han concentrado en Aguililla, municipio que se presume ha sido recuperado de manos del CJNG, por lo que el resguardo en las localidades de Aquila dista de semejarse.

Sobre la carretera se pueden ver un par de vehículo quemados y a no más de cinco elementos de la Guardia Nacional y un comunitario armado, además de dos vehículos del Ejército Mexicano que arriban a Huahua, luego de varios días del primer "bombazo" de la semana.

Medios de comunicación nacionales, han señalado que tras el arribo de militares a Tierra Caliente, integrantes del CJNG podrían haberse movido a la Sierra Costa, y que pudieran estar resguardados entre sus montes o visualizando nuevos territorios, situación que podría agudizar los enfrentamientos en la zona.

El Gobernador de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, dijo en su encuentro con ediles de la costa en Lázaro Cárdenas en enero que “estamos en la mejor disposición de avanzar en la construcción de la paz, y aunque no es un tema que pueda resolverse de la noche a la mañana, con trabajo y participación de todos Michoacán tendrá tranquilidad y armonía”.

Personal militar adscrito a la 43/a. Zona Militar, llevan a cabo una jornada de Labor Social, en la comunidad de Estopila, una de las más alejadas del municipio de Aquila.

El personal militar realiza consultas médicas; entrega de medicamentos y pláticas de prevención de Salud.

Las actividades de Labor Social son gratuitas, con el objetivo de coadyuvar en el bienestar social y contribuir a mejorar la calidad de los espacios de la población.

Mientras tanto, los enfrentamientos continúan, mismos que no llegan muy seguido a las noticias. La lejanía de la zona y su incomunicación han mantenido al pueblo al margen de una violencia cotidiana y un silencio temeroso.