Crónica: Heridas de una guerra en Aguililla que no borra la pintura azul

Aguililla, Michoacán.- El viaje comienza caluroso. Las huertas de limón se empiezan a asomar entre el horizonte, mientras se evidencia la disminución de vehículos que circulan hacia Aguililla desde el municipio de Apatzingán, Michoacán; apenas una camioneta particular se ve pasar, luego de 20 minutos de recorrido.

Los montes dan la bienvenida a las primeras horas de la mañana y un olor a establo entra por la ventana, cuando más de una decena de vacas y bueyes irrumpen la carretera sin algún dueño a la vista.

Kilómetros adelante, hay costales de tierra y arena desordenados, mismos que usaban como barricadas los integrantes de células delictivas para vigilar el paso a las comunidades de Aguililla, tierra que viera nacer a uno los capos más buscados en México y Estados Unidos, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En lo más de 80 kilómetros de recorrido a Aguililla, no hay gasolineras disponibles, a lo mucho uno que otro comerciante con galones de combustible a la venta que se cargan en una vieja camioneta estacionada estratégicamente bajo algún árbol de la región para cubrirse del sol.

La disputa entre el CJNG y Cárteles Unidos, hicieron que cientos de familias decidieran huir tras los enfrentamientos abiertos entre los grupos criminales.

Quienes se quedaron, caminan a diario entre las calles y casas de un pueblo fantasma.

Los criminales que resguardaban los caminos, en al menos cuatro barricadas hacia Aguililla, se fueron. Aún no se sabe con certeza adónde, pero en su lugar se quedaron cientos de militares del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes se encargan de vigilar la zona, desde hace dos semanas, luego de que se anunciara la muerte de Miguel Ángel Fernández, alias el “M2” y jefe regional del CJNG.

Heridas de guerra en Aguililla que no borra la pintura azul | Alejandra Zamudio

Desde entonces, integrantes de las fuerzas armadas han resguardado el lugar, ocupando escuelas, plazas y caminos para evitar que el crimen organizado arribe de nueva cuenta. Sin embargo, pobladores se preguntan ¿hasta cuándo se quedan?; tienen miedo.

En el Aguaje, negocios cerrados y casas destruidas con impactos de bala, permanecen aún sin habitar, así como las huertas de la redonda, en su mayoría de limón, luego de que se informara la muerte de un campesino por una mina explosiva, mientras recorría sus tierras.

El Aguaje es, sin duda, una de las localidades de Aguililla más enigmáticas. Hay un silencio calmo; apenas el sonido de un pájaro que se escucha a lo lejos, entre una plaza deshabitada y las paredes calladas de manchas azules, donde antes se avistaban en mayúsculas las cuatro letras: CJNG.

Como parte de las labores de reconstrucción de la zona, se sabe que militares quitaron las huellas que cárteles dejaron en señalamientos de tránsito, propiedades y hasta en el piso, pero ¿será suficiente para borrar todas las balas y callar todas las muertes de una guerra?

Cruces en recuerdo de algún muerto y coches abandonados, acompañan el recorrido a Aguililla, mientras militares resguardan el camino.

“Que ya no se vayan”, pide desde su silla doña Lucía, de 77 años de edad, en una voz que casi se pierde entre la multitud de un evento organizado por autoridades federales y estatales el pasado jueves, en la plaza de Aguililla, con el fin de continuar con la llamada reconstrucción de la paz.

Ahí, representantes de los gobiernos exponen a los pobladores estrategias para la rehabilitación de carreteras, seguridad y algunos ánimos, pero los pobladores se dicen entre ellos entender poco.

La mayoría de los asistentes son adultos mayores, niñas y niños, además de madres solteras, quienes, curiosos, asisten a la plaza, pues es el primer evento público tras la recuperación de la zona por las fuerzas armadas.

Heridas de guerra en Aguililla que no borra la pintura azul | Alejandra Zamudio

“Permaneceremos en el área indefinidamente”, reafirma el general del cuartel de Apatzingán y encargado de las tropas militares de Aguililla, Enrique Covarrubias López.

La cabecera municipal es, al final del recorrido, uno de los puntos más poblados. Ya se empiezan a ver los primeros niños jugar por la plaza principal de Aguililla, con sus mamás y abuelos.

“Antes ni siquiera podía traer uno a los niños en la plaza, ahorita ya pueden salir. Se vienen a divertirse un rato”, cuenta la señora María sentada junto a su anciana madre y sus nietos de no más de seis años de edad.

“Y luego por miedo también de la enfermedad tampoco salíamos”, dice con respecto al Covid-19.

A los costados de la plaza, entre los arcos que distinguen las orillas del lugar, un grupo de personas se encuentra haciendo filas para recibir despensas y cobijas; se sabe que tras la violencia, se ha mantenido la zona incomunicada, impidiendo el arribo de productos básicos.

La señora Felipa cuenta que casi todo lo que compra para su mandado es caro, pues los comerciantes los traen de otro lugar, principalmente del estado de Colima, porque lo que los costos de traslado y otras cuotas, han mantenido la canasta básica cara, en comparación de otros municipios de Michoacán.

Entre los pobladores se cuenta que, los mismos grupos delictivos que operaban ahí, eran cobradores para la circulación de bienes, así como expropiadores de tierras, principalmente las que se destinaban al cultivo de limón, lo que generado la disminución de producción y la falta de empleo, pues ¿de qué vive la gente en la tierra de nadie?

Aún no se tienen números certeros sobre la gente que, se dice, está volviendo a sus casas tras el arribo de fuerzas armadas.

Felipa, que ha vivido ahí toda su vida por más de 60 años, dice que muchos quizá nunca vuelvan. Es el caso de hija y el esposo de ésta, que huyeron con sus hijos a Estados Unidos, donde por fortuna, lograron establecerse.

“Pero hay muchos que no, muchos que no se sabe de ellos”; desaparecidos que no tuvieron tiempo de decir adiós y tampoco se han comunicado.

Heridas de guerra en Aguililla que no borra la pintura azul | Alejandra Zamudio

Por su parte, Gilberto Vergara, párroco de Aguililla, asegura que el municipio ha estado más tranquilo desde que se aumentó la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional y la Sedena, sin embargo, aún falta disminuir la violencia, por lo que gobiernos deben evitar barrer con alguna de las células delictivas para dejar este lugar en manos de otro grupo a la población.

Aunque los gobiernos estatal y federal han asegurado su compromiso para la rehabilitación de Aguililla y la vuelta a la paz, los resultados van de a poco, sin que se tenga precisión del tiempo que los militares tengan que permanecer en la zona para evitar la toma de grupos criminales, y así, los pobladores dejen de caminar entre las balas.

¿Hasta cuándo vivirá la paz Aguililla? No se sabe.