Cuantiosos daños deja choque por alcance en fraccionamiento El Parque en Los Mochis

La información recabada en el lugar del suceso menciona que ambas unidades a las 08:40 horas se desplazaban de norte a sur sobre el bulevar Macario Gaxiola; el vehículo Hyundai iba delante y al llegar al semáforo hizo alto debido a que la luz se puso de verde a rojo. En ese momento el conductor de la Hyundai observó que el Tiida se acercaba a velocidad más de lo normal y todavía le dio un poco más a la vagoneta para evitar un golpe. Sin embargo, el conductor del Tiida al no guardar su distancia y desplazarse a velocidad no permitida le chocó de manera aparatosa a la vagoneta.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.