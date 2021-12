Cuatro lesionados y un incendio fue el saldo del uso de cuetes entre Noche Buena y Navidad en Culiacán

Sinaloa.- Cuatro lesionados y un incendio fue el saldo en Noche Buena por explosión de cuetes pirotécnicos, en distintos puntos de la ciudad de Culiacán.

Durante las horas de las fiestas de noche buena fueron algunas víctimas que sufrieron lesiones por cuetes y trasladados a los hospitales para su atención médica especializada.

La primera víctima es un Joven de 14 años edad, originario del Ejido Canan, de la sindicatura de Costa Rica. Este hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas del día 24 de diciembre, cuando resulto herido al explotarle un cuete en una pierna causándole quemaduras. Trasladándolo de emergencias a un nosocomio de la sindicatura antes señalada.

El segundo lesionado fue un menor vecino del municipio de Tamazula, donde un cuete pirotécnico, al estallarle exploto en la mano destrozándoles los dedos cuando festejaba las Navidad. Fue trasladado de inmediato por vecinos del estado a bordo de un vehículo particular al hospital pediátrico. El menor ingreso alrededor de las 05:00 horas del día 25 de diciembre. Las autoridades informaron que hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre del menor lesionado.

El tercer lesionado es un hombre vecino de Sanalona que resultó con lesiones al explotarle un cuete en la cara, esta victima las autoridades no especificaron edad e identidad, solo se dijo que fue trasladado en un carro particular alrededor de las 08:00 horas del sábado a una clínica particular.

El ultimo y cuarto lesionado es sujeto identificado como Francisco “A” de 32 años de edad, quien resulto herido al estallare un cuete en la mano, el cual fue atendido de emergencias en el Hospital del IMSS No 1, al presentar quemaduras por el uso de artefactos pirotécnicos. Se desconoce de qué colonia es vecino.

Otro de los incidentes por el uso de los cuetes en Noche Buena fue el incendio de una tortillería. El reporte a las 01:10 horas cuando se informó al número de emergencias 911, de incendio en un local comercial dedicado a la venta de abarrotes y tortillería en la colonia Chulavista ubicado entre las calles Josefa Ortiz de Domínguez y calle Nova.

Las autoridades informaron que al parecer las causas del incendio fue la explosión de un cuete que callo en la parte trasera del local, pero por fortuna en este siniestro no hubo personas lesionadas.

El saldo final fueron cuatro víctimas heridos y hospitalizados por el uso de pirotecnia entre la Noche Buena y Navidad y un incendio por este juguete explosivo.