Cuatro muertos en trágicos percances, deja el fin de semana en Culiacán y Navolato

Externó que una de ellas fue en Carlos Lineo y Josefa Ortiz, y la segunda, por carretera a Imala, cerca de la comunidad de El Pozo. Destacó que el factor humano juega un papel muy importante. Y el no obedecer las señales de tránsito y excederse en la velocidad coadyuva a la tragedia.

Sinaloa.- Durante el fin de semana , en Culiacán y Navolato se reportaron cuatro fatales decesos a causa de accidentes viales y otros más que dejaron pérdidas materiales con cerca de nueve lesionados. El titular de la Unidad de Vialidad, en la capital sinaloense, y el director de la Policía Municipal de Navolato coincidieron en que viajar a velocidad inmoderada, no llevar consigo equipo de seguridad y no respetar los señalamientos originó dichos accidentes.

