Cuatro personas mueren calcinadas por choque entre camionetas en Chihuahua

Chihuahua.- Cuatro personas murieron a causa de un choque entre dos camionetas en una carretera de Chihuahua, donde también una persona más resultó herida.

La identidad de las víctimas mortales, así como de la persona herida no han sido dadas a conocer por las autoridades locales que atendieron el lamentable accidente vial en Chihuahua.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: CDMX. Chofer atropella y mata a una mujer

El choque entre las camionetas se registró en el kilómetro 70 de la carretera que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua, a la altura del municipio Ascensión, de donde acudieron los policías a confirmar el hecho.

Al llegar confirmaron que dos camionetas, una tipo pick up y otra cerrada se encontraban atravesadas en los dos únicos carriles que tiene la carretera, y que aún se encontraban en llamas por el combustible.

También confirmaron que cuatro personas murieron dentro de las camionetas, aunque no se ha averiguado si fallecieron por el choque o por las quemaduras que dejaron las camionetas en estado calcinado.

Por otra parte, sobre la persona herida tampoco se ha brindado información sobre si venía dentro de alguno de los dos vehículos o como fue su relación con el accidente, del cual es el único sobreviviente.

Tras confirmarse el accidente, las fotografías del hecho comenzaron a difundirse por redes sociales, donde se podía observar a la camioneta pick up atravesada de manera perpendicular a la carretera y sobre ella, volcada, la otra camioneta.

Por razones desconocidas un tráiler, una camioneta cerrada y una hummer se encontraban fuera de la carretera, mientras las autoridades y civilese registraban el hecho.

En las fotografías también se pudo observar que a unos metros de las camionetas había quedado un extintor, el cual presuntamente utilizaron para tratar de sofocar las llamas que consumían los vehículos y a las cuatro personas, no obstante, no fue suficiente, ya que en el interior de la camioneta pick up las llamas se mantenían vivas.

Leer más: Accidente de autobús deja seis muertos en Izúcar de Matamoros

El accidente en la carretera a Chihuahua que dejó cuatro personas muertas, también bloqueó durante horas el paso, por lo que se comenzó a generar una inmensa fila de vehículos y tráileres que buscaban pasar una vez fueran retirados los vehículos calcinados y los cuerpos de las personas que no han sido identificadas.