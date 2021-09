De tres tiros en el pecho, asesinan a mujer vigilante de Recinto Ferial en Michoacán

Charo, Michoacán.- Una vigilante privada del recinto ferial de Charo, Michoacán, fue ultimada a balazos mientras realizaba su trabajo, durante la noche del pasado lunes.

De tres tiros en el pecho, la mujer fue localizada en la caseta del Recinto Ferial del municipio de Charo, donde también resulto herido uno de sus compañeros y tuvo que ser hospitalizado.

Se supo que, se reportó al personal de la Policía Michoacán que había una persona sin signos vitales que se encontraban en las taquillas de las instalaciones de la Expo Feria Michoacán.

Al sitio, arribaron uniformados a la caseta de vigilancia que se encuentra a un costado de las taquillas, donde estaba una mujer tirada en el piso sin vida y que traía entre sus ropas una camisa con la leyenda Grupo Rino con tres heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el lado izquierdo del pecho que se veían a simple vista.

En el lugar, había 6 castillos percutidos, de los que no se podía apreciar el calibre a simple vista, situación que se reportó al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE),

Por su parte, un representante de la empresa de seguridad privada Rino señaló que el trabajador que resultó lesionado le dio aviso sobre el ataque a balazos, por lo que decidió llamar al servicio de emergencias.

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas confirmaron el fallecimiento de la mujer que fue identificada como Érica Gabriela C. A., en tanto que el lesionado fue atendido en las instalaciones del IMSS, con cuatro impactos de proyectil de arma de fuego en el brazo de lado izquierdo, así como un rozón en la cabeza de lado izquierdo.

El lesionado fue identificado como Víctor Manuel C., quien informó a las autoridades que no se pudo dar cuenta del ataque ni sabe cuáles fueron los motivos del mismo, dado que en el sitio no hay objetos de valor.