Declaran inocente a modelo que atropelló y mató a motociclista que la había asaltado

La modelo Cecilia Noelia Rivas, acusada de atropellar y matar a un "motochorro" o ladrón en motocicleta, que le había arrebatado el celular, fue absuelta en el juicio que la tenía como principal acusada de homicidio y lesiones graves.

A 39 meses del hecho, la justicia declaró inocente a Rivas, la modelo y bailarina de pole dance que atropelló y mató a uno de los dos motochorros que le habían robado el teléfono celular en el barrio porteño de Recoleta.

Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 29 porteño que dirige el magistrado Rodolfo Gustavo Goerner, que además resolvió condenar al cómplice del ladrón fallecido a la pena ocho meses de prisión por el delito de robo simple en grado de tentativa.

Tras el fallo, cuyos fundamentos se conocerán en los próximos cinco días hábiles, Rivas agradeció a las autoridades por entender que esto fue un accidente.

"Me siento emocionada por no tener que revivir ese trágico momento que me trajo demasiados problemas", dijo.

Por su parte, uno de sus abogados, Gastón Marano, quien ejerció la defensa junto a su colega Alberto Van Autenboer, destacó el rol del juez Goerner y del fiscal del juicio, Sandro Abraldes, por garantizar a Rivas el pleno derecho a defensa.

Además, consideró que lo que deja en claro esta sentencia es que los ciudadanos no tienen por qué tolerar una agresión a sus derechos y pueden movilizar aquellos medios razonables para conjurar el daño que se les intenta producir a su persona o a su propiedad.

El hecho sucedió durante la madrugada del 20 de mayo de 2018, a metros de un estacionamiento ubicado en la avenida Córdoba al 3200, en Recoleta. Rivas estaba acompañada de una amiga e iban a juntarse con otras a celebrar un cumpleaños. Ambas se subieron al auto de la modelo, un Peugeot 207, y fueron atacadas por un motochorro que se metió por la ventanilla dentro del vehículo, le arrebató el teléfono y se escapó junto a un cómplice.

La reacción inmediata de Rivas fue perseguir a los delincuentes. Posteriormente, explicó que lo hizo para filmarlos mientras buscaba ayuda. “Estaba en estado de shock, a los gritos en el auto, pidiéndole a mi amiga que se fijara si encontraba un oficial de policía para que le explicara la situación y siguieran a los chorros”, dijo. Así alcanzó la moto cuatro cuadras más adelante, a la altura 3170 de la calle San Luis, y la embistió por detrás.

