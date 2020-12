Decomisan más de 1 kilo de pirotecnia en comercios de Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Más de 1 kilo de pirotecnia fue decomisado por Protección Civil Municipal durante el primer día del "Operativo Anti pirotecnia 2020", realizado en comercios ubicados en el centro de la ciudad de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

El coordinador de Protección Civil Municipal de Mazatlán, Eloy Ruiz Gastélum, mencionó que la campaña antipirotecnia en el municipio ya está en marcha, por lo que están visitando establecimientos para detectar venta irregular de juegos pirotécnicos.

“El pasado 25 de noviembre a nivel municipal arrancamos la que lo que es la campaña antipirotecnia, por eso estamos visitándolos el día de hoy. El objetivo de la visita es ver qué es lo que está comercializando, el tipo de cohetes, y la cantidad. También queremos invitarla a que no comercialice cohetes que sean de trueno o explosivos, sólo lo que tenga que ver con luz. Queremos invitarla también a que no tenga ni resguardados ni exhibidos más de 5 kilos; queremos invitarla también a que no le venda cohetes a los niños”, señaló Ruiz Gastélum a los comerciantes.

El docomiso mencionado se realizó por las calles Aquiles Serdán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, y Teniente Azueta, en el centro de la ciudad de Mazatlán.

Por su parte, Jesús Mazik García Hernández, coordinador del Operativo Redes, destacó que las revisiones se realizarán de manera permanente tanto en el centro de la ciudad como en las áreas comerciales de las colonias, a fin de prevenir riesgos entre la población por la comercialización y uso de juegos pirotécnicos.

“Ya empezamos con las instrucciones que nos ha asignado el alcalde, para revisión de los establecimientos que hay en el centro, para que no tengan el excedente de más de 5 kilos, y sobre todo que no manejen explosivos de alto riesgo. Se realizó un decomiso donde tenían cohetes de alto riesgo. El objetivo es evitar riesgos principalmente hacia los niños. Estamos acompañados de Protección Civil y Seguridad Pública. Así vamos a estar todo lo que es el mes de diciembre y enero”, explicó.

En tanto, el subdirector de Comercio, Leopoldo Lizárraga Hernández, agregó que las inspecciones se realizarán de manera sorpresiva en los diversos puntos de la ciudad, y exhortó a la ciudadanía a reportar los sitios en donde se esté comercializando la pirotecnia que está prohibida.