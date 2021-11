Dejan 9 cuerpos colgados en un puente, mientras una persona más yacía en el suelo en Zacatecas

Zacatecas.- Este jueves nueve cuerpos sin vida fueron encontrados colgados y una más fue localizada en el suelo, también sin signos vitales en la carretera federal 45, en el tramo que conduce al municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas, de acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas en sus redes sociales.

La Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas informó esta mañana que se llevó a cabo una intensa movilización policial en el Municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en donde se registra un “lamentablemente hecho delictivo”.

De acuerdo a la información preliminar, en la carretera Federal 45, como referencia en el puente que conduce al municipio de Luis Moya, fueron encontrados colgados los cuerpos de nueve personas. Por lo que de inmediato, se lleva a cabo el procesamiento del lugar por parte de Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ).

“Se está llevando a cabo un intenso operativo por parte de las corporaciones para dar con los responsables de este atroz hecho”, manifestaron las autoridades en su publicación.

Por otro lado, en redes sociales han circulado videos donde se observan los cuerpos de las nueve personas colgando del puente, mientras algunas personas caminan por el lugar.

Trascendió que este crimen puede estar relacionado con lo informado por el presidente municipal de Ciudad Cuauhtémoc, Francisco Javier Arcos Cruz, quien reveló a través de su cuenta de Facebook, sobre la desaparición de varias personas, aunque esta información no ha sido corroborada, según lo informado por Reporte Índigo.

“Son las 9:06 estoy juntó a la Fiscalía del Estado, levantando las denuncias de parte de los familiares directos, de las personas desaparecidas. En todo el día no he dejado de trabajar y buscar que vinieran a atender a los afectados, aunque la responsabilidad era de los familiares directos el ir a levantar denuncia al MP. No tengo compañeros policías que me acompañen, estoy solo atendiendo el problema”, señaló.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Zacatecas, manifestó que en cuanto se tenga mayor información y avance el procedimiento, se informará de manera oportuna.