Dejan cabeza de cerdo junto a mensaje amenazante en Iztapalapa

CDMX.- Una cabeza de cerdo con un mensaje amenazante fue encontrada esta mañana en un puente peatonal en Iztapalapa.

El hallazgo se hizo cerca de las 6:00 horas, en el cruce de la Avenida Ermita Iztapalapa y Anillo Periférico, Colonia Los Ángeles Apanoaya.

La manta está dirigida al Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, Pablo López Jaramillo y fue firmada por "Viva México".

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, confirmó el hallazgo.

Autoridades confirmaron el hallazgo de una cabeza de cerdo junto a un mensaje / Foto: Vía Twitter

"No está dirigida a mí, está dirigida al coordinador de reclusorios, tengo conocimiento y ahorita deben estar los peritos retirando, nosotros tenemos conocimiento desde que se encontró el hallazgo, hay gente desplegada tanto de la Procuraduría, como de la propia Policía que fue la que tuvo la primera atención al tema y gente de la Guardia Nacional que está presente allá en Iztapalapa.

"No es un grupo en particular, no está firmada, simplemente habla de que se está beneficiando a ciertas personas, lo único que tenemos cierto sobre lo que dice el mensaje, que obviamente se tiene que investigar, es que va dirigido al coordinador de reclusorios", dijo, tras su reunión matutina con el Gabinete de Seguridad.

El mensaje está relacionado con un beneficio a ciertos grupos al interior de los centros penitenciarios.

Además, fue dejada a unos 2.3 kilómetros de distancia del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.