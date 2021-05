Dejan cadáver falso y mensaje amenazante en la casa de una candidata en Ciudad Juárez

Chihuahua.- Personas desconocidas dejaron un bulto simulando ser un cadáver junto a un mensaje amenazante frente a la casa de Julieta Castillo, candidata a diputada por el distrito 04 por Partido Encuento Solidario (PES) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo a medios locales, en el interior del 'cadáver' falso había vísceras y una cartulina con fuertes amenazas para la candidata del PES y para su hermano José Luis, quien es padre de una joven activista desaparecida en 2009.

Julieta Castillo declaró a medios de comunicación que continuará con su aspiración a la diputación local, pero pretende solicitar protección en el partido porque teme por la seguridad de ella y su familia.

Asimismo, indicó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que realice una investigación correspondiente.

Julieta Castillo señaló que anteriormente ha recibido señalamientos y llamadas telefónicas para que deje su candidatura en Ciudad Juárez, una de las ciudades más pobladas frontera de México con Estados Unidos.

El hermano de la candidata y padre de la joven desaparecida Esmeralda Castillo, José Luis Castilló dejó hace unos días un contador de días que tiene sin saber del paradero de su hija afuera de las instalaciones de la Fiscalía de la Mujer.

José Luis aseguró que el mensaje amenazante en la casa de su hermana no los va a amedrentar, a pesar que al dejar el bulto "es que nos tienen ubicados y saben dónde estamos". Además agregó "Ya tengo 12 años muerto en vida, desde que desapareció mu hija. A mí no me pueden hacer nada".

Con información de EFE.