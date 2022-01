Dejan tres 'narcomantas' contra Cuauhtémoc Blanco en diferentes municipios de Morelos

Morelos.- Tres mantas con amenazas y en las que se implica con presuntos criminales al Gobernador morenista Cuauhtémoc Blanco fueron halladas esta mañana en los municipios de Yautepec y Cuautla, en Morelos.

Autoridades locales confirmaron a Grupo REFORMA que dos de los textos fueron encontrados en el Municipio de Yautepec, uno en la entrada de Oaxtepec y otro en pleno Zócalo, y uno más en el Municipio de Cuautla, cerca de la estación de Bomberos.

Sin embargo, de inmediato elementos de la Policía Estatal las quitaron y fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

En ellas, se acusa a Blanco Bravo de recibir dinero de presuntos grupos criminales, de conocer datos exactos sobre el asesinato del activista Samir Flores y también de realizar actos ilegales durante su paso en la Alcaldía de la capital, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (Sapac).

"Aquí no se rompen los acuerdos jorobado hijo de tu puta madre, no se te ocurra desconocer los acuerdos mierda, deja de darte baños de pureza.

"Acuérdate quien te mandaba dinero para comprarte ropa culero, me respetas y te respeto, de lo contrario soltaré datos exactos de la muerte de Samir.

"Acuérdate de todos los favores que me pediste antes de la llegada de AMLO a Morelos y para muestra acuérdate que la Iglesia se unos unió, también recuerda un poco de nuestros negocios, no te hagas pendejo Cuauhtémoc Blanco, a mí me respetas, y no te hagas pendejo, tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick".

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido información oficial sobre estas amenazas ubicadas en la región centro de la entidad, justo en una semana en la que el Mandatario morelense ha sido implicado de tomarse fotografías con líderes del narcotráfico.

