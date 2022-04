Delincuentes atracan dos bancos en un par de horas en Culiacán, Sinaloa

El 30 de marzo de acuerdo a archivo periodísticos hubo otro atraco en la misma sucursal, de acuerdo a datos periodísticos. Asimismo tiempo más tarde, bajo el mismo esquema, robaron en otra sucursal de la misma empresa pero que se ubica por Villa Universidad donde también a inicios de abril de este mismo año, realizaron otro bancazo. En termino generales en ninguno de estos casos aún no hay detenidos.

La Policía llegó tiempo después solo a recabar información de los hechos, solamente, y avisaron a sus compañeros para que estuvieran al pendiente pero hasta el cierre de esta edición no pudo ser localizado.

Temerosos a una reacción violenta, le cumplieron su petición. El sujeto a cómo pudo salió de la tienda departamental, y tras lograr burlar la seguridad, trazó su ruta de escape y ya no pudo ser localizado.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.