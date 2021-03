Delincuentes se están metiendo a los domicilios del sector Centro de Culiacán

Sinaloa.- Escuchó un ruido durante la madrugada y se levantó. Al mirar hacia el patio trasero se percató de que un hombre estaba sobre la barda, le gritó “¡¿qué quieres, qué buscas?!, ¡veté o llamo a la Policía!”, pero no tuvo respuesta de inmediato.

El hombre, de apariencia joven, permaneció inmóvil varios minutos, lo que le dio temor, platicó un vecino del sector Centro de Culiacán. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, pero ese día se miraron las torretas de una patrulla y el presunto delincuente pegó un salto y se fue corriendo por un terreno baldío.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo que hizo fue reforzar las medidas de seguridad. No denunció el hecho por considerar que las autoridades no le iban a prestar atención, porque no le alcanzó a robar nada, contó el también comerciante.

Leer más: Dejan a un hombre asesinado a golpes en la entrada de la escuela Normal en Culiacán

Robo

Estaban dormidas cuando una persona desconocida se metió a su domicilio, trepó por una casa abandonada y se llevó una computadora. El ladrón fue silencioso, platicó una vecina del Centro. Se sospecha que el delincuente entró al amanecer.

Este hecho ocurrió hace apenas unos cuantos días. En este caso, el ladrón se atrevió a meterse, pese a que había personas en el domicilio, lo cual es muy preocupante, explicó. En su caso hicieron el reporte a las autoridades, pero no se ha dado ni con la computadora ni con el delincuente.

La afectada considera que favorece a estos delincuentes que en la actualidad haya muchas casas y establecimientos comerciales solos en el corazón de la ciudad. También todo indica que los delincuentes están espiando a sus víctimas y esperan el momento preciso para cometer los robos.

En el Centro se debe realizar un operativo de vigilancia especial porque viven muchas personas de la tercera edad, las cuales son vulnerables.

Un problema generador de inseguridad son las viviendas que están solas. Eran ocupadas por estudiantes o personas que venían de otras comunidades a trabajar, pero al perder los empleos y no haber clases, se fueron.

Ahora viven muchos profesionistas que salen durante jornadas largas a realizar sus labores, por lo que se requiere vigilancia policial.

Los delincuentes también ya volvieron a robar el cableado de las viviendas, lo cual genera muchas afectaciones.

La afectada considera necesario que se unan los vecinos para hacer un grupo de WhatsApp y así mantenerse comunicados y denunciar de forma inmediata cuando se vea a una persona sospechosa o que se quiera meter a un negocio o a un domicilio.

Modus operandi

Al igual que en muchos comercios, los delincuentes se meten brincándose las bardas y por los techos. Alertan a quienes viven cerca de casas abandonadas o terrenos baldíos para que extremen precauciones.

Leer más: Se accidenta familia de ahomenses, en Culiacán, Sinaloa

Los Datos

Afectaciones

Una gran cantidad de comercios ubicados en el Primer Cuadro también ha sido afectados por los delincuentes. En algunos casos han hecho boquetes en los techos y por allí han sacado la mercancía, llevando a la quiebra a algunos.

Robo de pilas

En algunas calles del corazón de la ciudad también se están robando las baterías de los vehículos y a algunos automóviles les han quebrado los vidrios para quitarle los estéreos.