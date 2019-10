Denuncian a policías de Navolato por supuesta agresión a menor

Sinaloa.- La noche del pasado sábado en el malecón de Altata, Navolato, se realizó el arresto de un menor de edad que resultó presuntamente ser hijo del presidente de San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez.

Esto quedó grabado y difundido mediante redes sociales, creando controversia por supuesto abuso de poder. El jefe de la Policía del municipio cañero agregó que al detenido se le dio buen trato, como observó en un video que le hizo llegar el elemento a su cargo.

Los hechos

En el video, que tiene una duración de 2 minutos con 46 segundos, se logra apreciar el momento en que tienen sometida a una persona, por lo que otros individuos tratan de evitar el arresto.

En esos momentos la situación empeora y unos agentes comienzan a mencionar palabras altisonantes, a la vez que lanzan una especie de puñetazos contra el presunto infractor; hay otro elemento más que lanza un disparo al aire.

Después, lo hincan para esposarlo y llevárselo cargando, pero al poco tiempo lo dejan en el suelo de nueva cuenta y vuelven a levantarlo, pese al reclamo de quienes estaban viendo el actuar de los agentes.

Posteriormente el menor de edad es llevado en una patrulla de la Policía municipal para ser puesto a disposición de las autoridades competentes.

Declaración

El comisario de Seguridad Pública de Navolato, al ser cuestionado por lo sucedido, dijo que se enteró del arresto del adolescente. De acuerdo al parte policial, este se debió a que el joven presuntamente andaba en un vehículo conocido como Razer, el cual condujo a exceso de velocidad.

Asimismo, informó que recibió una llamada de un número desconocido de una persona que dijo ser el alcalde de San Ignacio y al mismo tiempo le indicaba que estaba inconforme por la manera en que habían tratado a su hijo tras ser detenido en el malecón de Altata.

“El señor presidente municipal me manda unas fotos donde se muestran algunos rostros golpeados, pero no de su hijo, refiere que son de otras personas, de que han habido quejas, que por temor no ha habido denuncias. Por lo que le contesto que no puede actuar si no tiene la denuncia”, expresó el alto mando, y sugirió que hiciera la respectiva denuncia, la cual supuestamente ya se había realizado ayer.

De acuerdo a otro video que el mismo agente involucrado le hizo llegar, a su parecer en ningún momento se le había dado maltrato al joven. Resaltó que, ante los hechos mencionados, al elemento fue concentrado en la cabecera municipal de Navolato para evitar otro problema parecido.