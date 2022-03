Denuncian abandono de una bebé de dos meses en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Lo que había sido reportado como un abandono de una bebé de dos meses al ser localizada en la puerta de una casa en la sindicatura de Ruiz Cortines, municipio de Guasave, se trató de un caso de omisión de cuidados, al estar presente la madre pero sin asumir su responsabilidad.

Pasadas las 7:50 horas del lunes fue cuando se hizo el reporte a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quien le informaron que en la puerta de un domicilio dejaron a una bebé, y que fue llevada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana.

La primera versión

María “N”, de 40 años de edad, informó a los agentes que en la madrugada escuchó llorar a una bebé, y al salir de su domicilio se percató de que en el suelo se encontraba una niña y junto a ella una mujer en estado de ebriedad, a quien conoce, y de acuerdo con el procurador dicha situación se tergiversó al tratarse de conflictos por algunos desacuerdos en ambas partes.

Benito Bon, procurador de la Defensa del Menor del DIF, señaló que en todo momento se contó con la presencia de la madre, de oficio jornalera, originaria del estado de Chihuahua, y que al haber diferencias personales entre la denunciante y la denunciada, detalló que al preguntarle el nombre a la fémina, se identificó como Susana “N”, de 34 años de edad, y a su lado se encontraba una bebé, por lo que la tomó en brazos y se dirigió a las instalaciones de Cruz Roja, por no saber en qué estado de salud se encontraba la menor, quien después de ser valorada diagnosticaron que presentaba temperatura baja, síntomas que no ponen en riesgo su vida.

Reporte

El procurador dio a conocer que se trató de una probable omisión en el cuidado, y se girarán las medidas de protección pero no se le recoge a la bebé de momento porque hay que investigar y se le mandó valorar al Centro de Salud por el médico y siguió bajo el cuidado de la mamá.”

Tras la denuncia e investigación se establecieron acuerdos con la madre, que de tener que trabajar debe poner al cuidado de un adulto a la infante.

De momento la autoridad al detallar cuál era la situación, no consideraron girar una orden para resguardar a la menor en Casa-Hogar, pero de haberse confirmado la versión dicha por la vecina se habría buscado resguardo de primer instancia y de no existir se hubiera recurrido a alguna persona cercana, que se les identifica como familiares por apego, y si no se habría resguardado en la casa-hogar, pero no fue necesario.