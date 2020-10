Denuncian abuso policial al finalizar encuentro de Mazatlán FC vs Monterrey

Mazatlán, Sinaloa.- Compañeros reporteros fueron víctimas de agresión por parte de elementos policíacos al término del encuentro de fútbol celebrado durante el pasado día sábado en el estadio Kraken.

Lesiones presentadas por compañeros periodistas/ El debate

Fue aproximadamente a las 21:45 horas cuando los aficionados de ambas escuadras salían del recinto de Pradera Dorada y cuando los elementos preventivos municipales empezaron a realizar detenciones de personas que por alguna razón cometieron alguna infracción, pero el actuar de los guardianes del orden causó malestar y asombro entre los ahí reunidos lo que llamó la atención de los compañeros reporteros que cubrían el evento antes mencionado.

Al estar realizando la captura de imágenes tanto gráficas como en vídeo fueron agredidos físicamente y hasta les quitaron sus herramientas de trabajo o dispositivos móviles para obligarlos a qué borrarán las imágenes que habían realizado.

De igual manera las personas al ver los abusos policíacos que se están realizando en esos momentos no perdieron la oportunidad de grabar los momentos exactos de tales actos donde se vieron rebasados todos los protocolos que se habían mencionado con anterioridad.

Las personas y reporteros agredidos físicamente sólo intentaban capturar gráficamente lo que ocurría a las afueras del estadio Kraken sin haber incurrido en algún delito o falta al Bando de Policía y Buen Gobierno para que se les tratará como delincuentes.

Videos que circulan de las agresiones y abuso policiaco por parte de los elementos de la secretaría de seguridad pública de Mazatlán

Se había anunciado con días de anticipación que toda aquella persona que cometiera alguna falta o no acatará el reglamento interno en el estadio sería remitida al Tribunal de Barandilla, pero no fue así, los elementos policíacos fueron causantes de abuso policiaco tanto en contra de compañeros reporteros como aficionados que no cometieron ninguna infracción.

En redes sociales circulan decenas de videos que fueron capturados por algunas personas ahí presentes y de observa en la mayoría de ellos el abuso que cometieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.