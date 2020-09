Denuncian hostigamiento en el Seguro Social de Los Mochis, Sinaloa

Los Mochis. Familiares de la joven Iveth Karyme Proaño Cota, quien se encuentra internada en la clínica 49 del Seguro Social en Los Mochis, Sinaloa, luego de sufrir un terrible accidente el pasado domingo sobre la carretera Internacional, señalaron sentir temor de que vayan a realizar alguna mala práctica con la joven de 20 años, ya que indicaron que han sido acosados por personal médico para que la joven done los órganos, a pesar de que ellos se han negado.

Señalaron que desde el día del percance les han dado tres diagnósticos distintos, incluyendo Covid-19; en un inicio les dijeron que la infortunada se encontraba inconsciente y sedada. Sin embargo, la tarde del lunes les comentaron que presentaba muerte cerebral y estaba en coma, por lo que era candidata a donar órganos, ante lo cual la familia se opuso.

Tras la negativa, señalan que fueron hostigados por personal médico para que permitieran la donación de órganos de la joven. Incluso, indican que presuntamente le realizaron una prueba de covid-19 que arrojó positivo, por lo que la aislaron por la fuerza, con apoyo de la Guardia Nacional.

“Quiero que me la den bien, quiero que me la den completa”, señaló una hermana de la joven, quien teme que con los protocolos que se aplican por el Covid-19 no vuelvan a ver a Iveth y realicen una mala práctica en contra de su consentimiento, por lo cual hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto.