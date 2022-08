Denuncian robo de ganado en Mesillas, Concordia, Sinaloa; hallan reses muertas

Concordia, Sinaloa.- Una tras otra son las cabezas de ganado que han desaparecido o han encontrado en estado de putrefacción en las inmediaciones de la comunidad de Mesillas, Concordia, donde diversos ganaderos tienen resguardado su ganado, entre los posibles responsables todos apuntan a cazadores furtivos que operan en la zona.

Una llamada de emergencia a las instalaciones de la policía municipal movilizó a elementos de esta corporación que rápidamente se dirigieron al sitio para realizar las investigaciones pertinentes y buscar indicios que den con los responsables.

Uno de los afectados de manera anónima por temor a represalias destacó que no es la primera vez que suceden estos infortunados hechos, ya que ha perdido varias cabezas de ganado, algunas encontradas en estado de descomposición y otras simplemente se esfumaron sin rastro alguno.

Además, destacó que algunos ganaderos simplemente no reportan estos hechos y quedan impunes, “varios colegas ganaderos han perdido ganado de la misma forma, pero simplemente se quedan callados y no reportan estos casos, estamos cansados que las autoridades no hagan nada”.

Elementos de seguridad publica una vez en el sitio realizaron recorridos preventivos por la zona, en busca de información o pruebas que ayuden a esclarecer estos hechos que en lo que va de los últimos meses han cobrado la desaparición de decenas de cabezas de ganado.